Belgie má vítěze závodu Grand Tour po 44 letech. Evenepoel opanoval Vueltu

Belgický cyklista Remco Evenepoel ovládl Vueltu a poprvé v kariéře triumfoval v závodě Grand Tour. Dvaadvacetiletý jezdec stáje Quick-Step získal červený dres lídra po šesté etapě a úspěšně ho uhájil až do dnešního dojezdu v Madridu. Před druhým Španělem Enricem Masem vyhrál s náskokem 2:02 minuty, úspěch domácích cyklistů podtrhl třetím místem teprve devatenáctiletý Juan Ayuso.

"Všechno klaplo, teď je to oficiální. Už včera to bylo hodně emotivní, protože jsme věděli, že už jsme skoro tam, ale ještě jsme museli závod bezpečně dojet. Teď si to můžeme opravdu užít," radoval se novopečený šampion.

Evenepoel vyhrál jeden z trojice elitních závodů jako první Belgičan po 44 letech. Naposledy to dokázal Johan de Muynck v roce 1978 na Giru d'Italia. Na Vueltě se stal nástupcem Primože Rogliče. Slovinský cyklista závodu kraloval v posledních třech letech, letos musel po pádu v závěru 16. etapy odstoupit z průběžně druhé pozice.

"Neměl jsem dnes moc času na přemýšlení, protože to tady v Madridu byl hodně technický okruh. S každým kolem jsem byl nervóznější a jsem šťastný, že jsme to dotáhli až sem. Je to historický okamžik pro tým, pro moji vlast i pro mne," řekl Evenepoel.

Poslední spurtérský souboj v závěru 96,7 km dlouhé etapy vyhrál v Madridu Juan Sebastián Molano. Poté, co peloton v posledním kilometru zlikvidoval únik, porazil kolumbijský cyklista vítěze tří etap Madse Pedersena. Bývalý mistr světa z Dánska ovládl bodovací soutěž.

Premiérový start v závodě Grand Tour dotáhl až do konce i český cyklista Vojtěch Řepa. Dvaadvacetiletý jezdec španělské druhodivizní stáje Kern Pharma dokončil třítýdenní soutěž na 77. pozici s odstupem 3:27:42.

Cyklistický závod Vuelta - závěrečná 21. etapa (Las Rozas - Madrid, 96,7 km):

1. Molano (Kol./SAE Team Emirates) 2:26:36, 2. Pedersen (Dán./Trek-Segafredo), 3. Ackermann (Něm./SAE Team Emirates), 4. Teunissen (Niz./Jumbo-Visma), 5. Van Poppel (Niz./Bora-hansgrohe), 6. Groves (Austr./BikeExchange-Jayco), 7. Wright (Brit./Bahrajn Victorious), 8. Taminiaux (Belg./Alpecin-Deceuninck), 9. Turner (Brit./Ineos Grenadiers), 10. Beullens (Belg./Lotto-Soudal) všichni stejný čas, …108. Řepa (ČR/Kern Pharma) -1:46.

Konečné pořadí:

1. Evenepoel (Belg./Quick-Step-Alpha Vinyl) 80:26:59, 2. Mas (Šp./Movistar) -2:02, 3. Ayuso (Šp./SAE Team Emirates) -4:57, 4. López (Kol./Astana-Kazachstán) -5:56, 5. Almeida (Portug./SAE Team Emirates) -7:24, 6. Arensman (Niz./DSM) -7:45, 7. Rodríguez (Šp./Ineos Grenadiers) -7:57, 8. O'Connor (Austr./AG2R-Citroën) -10:30, 9. Urán (Kol./EF Education-EasyPost) -11:04, 10. Hindley (Austr./Bora-hansgrohe) -12:01, …77. Řepa -3:27:42.

Bodovací soutěž: 1. Pedersen 409, 2. Wright 186, 3. Mas 138.

Vrchařská soutěž: 1. Carapaz (Ekv./Ineos Grenadiers) 73, 2. Stannard (Austr./Alpecin-Deceuninck) 36, 3. Mas 28.

Mladí jezdci: 1. Evenepoel, 2. Ayuso, 3. Almeida.

Týmy: 1. SAE Team Emirates, 2. Ineos Grenadiers, 3. Movistar.