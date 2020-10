Cink dojel i přes špatný start na MS bikerů pátý, poprvé zvítězil Francouz Sarrou

Český biker Ondřej Cink dojel na mistrovství světa v rakouském Leogangu v olympijské disciplíně cross country pátý.

Jitka Čábelická skončila v závodě žen jedenáctá. Tituly získali Francouzi. Poprvé v kariéře zvítězil Jordan Sarrou a ukončil pětiletou nadvládu Švýcara Nina Schurtera. Mezi ženami obhájila prvenství Francouzka Pauline Ferrandová-Prévotová a má již třetí zlato.

Loni šestému Cinkovi se sice vůbec nepovedl start, ale náročná trať mu seděla a posouval se postupně dopředu. V samém závěru mu nahrála i smůla soupeře, když Francouz Maxime Marotte měl defekt zadního kola a Cink ho dokázal přespurtovat. Od stupňů vítězů bronzového medailistu z roku 2015 dělilo 42 sekund.

"Vůbec ani nevím, kde se ve mně ještě vzaly síly na takový spurt. Jsem už tři dny od té štafety hrozně nachlazený. Dnes ráno jsem mluvil s trenérem a vůbec jsme nevěděli, zda budu nastupovat do závodu, takže maximální spokojenost," uvedl Cink.

Sedmadvacetiletý Sarrou, který ve středu získal již čtvrté zlato ve štafetě, si vybudoval během závodu více než minutový náskok a dojezd si mohl naplno vychutnat. Druhý byl Švýcar Mathias Flückiger, třetí skončil Francouz Titouan Carod. Osminásobný světový šampion Schurter se musel spokojit s devátým místem.

Jan Vastl obsadil 21. příčku. "Sice mi utekla dvacítka, ale jsem strašně spokojený. Svěťáky v Novém Městě mi nevyšly úplně podle představ, tady jsem si spravil chuť. Povedl se mi start, který tady byl hodně důležitý, protože jinak se to hodně natahovalo. A když jsem tam měl v těch prvních kolech před sebou Schurtera, tak to byla alespoň dobrá motivace," pochvaloval si Vastl.

Čábelická dosáhla na náročné trati nejlepšího umístění na MS mezi elitou, první desítka jí utekla o 71 sekund. Na vítěznou Ferrandovou-Prévotovou, která dnes zcela dominovala, měla manko více než sedm a půl minuty.

"Před závodem jsem si říkala, že kdyby to vyšlo do patnáctky, bylo by to super. Jedenácté místo je parádní. V těchto podmínkách to bylo fakt těžký, v posledním kole jsem se bála, že se propadnu, ale naopak jsem se o jedno místo posunula dopředu, takže velká spokojenost. Těsně před startem jsme tam dali hrubé pláště a byla to dobrá volba," řekla Čábelická.

Ferrandová-Prévotová vedle loňského úspěchu v Kanadě slavila také před pěti lety. Stříbro vybojovala Italka Eva Lechnerová, když se ve spurtu na posledních metrech dostala před Rebeccu McConnellovou, s níž sváděla velkou bitvu o druhé místo během celého posledního okruhu a napomohl jí i pád Australanky. Obě ztratily na Francouzku tři minuty.

Osmadvacetiletá Ferrandová-Prévotová se třetím triumfem zařadila po bok Kanaďanky Alison Sydorové a Španělky Margarity Fullanaové. Rekordmankou MS je Norka Gunn-Rita Dahleová-Flesjaaová, jež vyhrála čtyřikrát v letech 2002 a 2004 až 2006.

Ve třiadvacítce si vedla z Češek nejlépe Tereza Tvarůžková, která zaostala za první desítkou jen o devět sekund a dojela dvanáctá.

"Musím říct, že jsem mírně zklamaná, protože na desítku jsem měla. Být dvanáctá na světě je krásný, ale strašně moc jsem si přála být v desítce. V posledním kole jsem bohužel udělala hrozně moc chyb," mrzelo Tvarůžkovou. O tři místa za ní skončila Tereza Sásková.

Velký den bikerů Francie podtrhla nová šampionka Loana Lecomteová, která byla stejně jako Sarrou ve středu i členkou vítězné francouzské štafety.