Češkým bikerům se vstup do domácího Světového poháru nevydařil

před 1 hodinou

Úvodní závod Světového poháru v Novém Městě na Moravě českým bikerům do 23 let nevyšel dle představ. Na nejlepší umístění dosáhl Matěj Průdek, který dojel na 37. místě.

Nové Město na Moravě - Českým závodníkům do 23 let vstup do seriálu Světového poháru v cross country horských kol na trati v Novém Městě na Moravě vůbec nevyšel. Nejlepším byl až na 37. příčce Matěj Průdek, vysoké ambice nedokázal naplnit Jan Vastl, který skončil jednačtyřicátý. Suverénně vyhrál Nor Petter Fagerhaug.

Jednadvacetiletý domácí šampion této věkové kategorie Vastl toužil zapomenout na předchozí nezdary na novoměstské trati, jenže po dobrém startu, kdy se držel v první pětce, se začal propadat a nakonec dojel až v páté desítce. "Sám nevím, kde je problém," řekl Vastl novinářům a v očích přitom ztěžka zadržoval slzy zklamání.

"Byl jsem připravený na sto procent, i od startu jsem se cítil dobře, jenže každý rok mám tady v Novém Městě svázané nohy. Nevím, jestli to je tím, že to byl první svěťák sezony a byl jsem trochu nervózní. Snažil jsem se to už konečně zlomit, protože mi to tady pokaždé nevyšlo. Už fakt nevím, co s tím," dodal nevěřícně Vastl.

První postupný cíl v podobě dobrého startu ho neuklidnil. "Chtěl jsem tam být v kontaktu, ale pak prostě ty nohy nebyly na to, abych s nimi mohl dál pokračovat," přiblížil Vastl důvody svého neúspěchu.

A začalo trápení. I přes umístění hluboko v poli poražených nechtěl vzdát. "Tohle je úplně nejhorší; máte před sebou hodinu závodu a člověk se trápí sám se sebou. Ale nikdy to tady nechci vzdávat, protože fanoušci sem dorazili i kvůli mně a hlavně kvůli nim to chci dojet. Ale je to fakt těžké, jedu jen údržbové tempo, protože to prostě nejde," řekl Vastl.

Natrénováno má, nepohodu přisuzuje psychice. "Řekl bych, že tady je to fakt víceméně v hlavě. Minulý týden jsem byl ve skvělé formě, ale tady mi to prostě nikdy nevyjde. A je to ještě o to více svazující, že jedu v dresu národního mistra a všichni očekávají, že budu nejlepším z Čechů," konstatoval Vastl.

Závodu zpočátku vévodil Němec Lukas Baum, ale poté začal zbytku pelotonu odjíždět Fagerhaug a postupně navyšoval svůj náskok. V cíli měl nakonec k dobru na druhého Lotyše Martinse Blumse 35 vteřin. Třetí skončil Dán Sebastian Fini Carstensen. Průdek ztratil na vítěze čtyři minuty a 55 sekund, Vastl nabral ještě o půl minuty větší manko.

Závod Světového poháru v cross country horských kol v Novém Městě na Moravě:

Muži do 23 let: 1. Fagerhaug (Nor.) 1:16:39, 2. Blums (Lot.) -35, 3. Carstensen (Dán.) -40, 4. Halme (Fin.) -54, 5. Bertolini (It.) -1:07, 6. Hatherly (JAR) -1:12, …37. Průdek -4:55, 41. Vastl -5:26, 77. Rajchart -7:56, 81. Kobes -8:10, 116. Kadlec -11:24, Jelínek (všichni ČR) nedokončil.