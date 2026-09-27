Český propadák, do cíle MS nedorazil ani jeden jezdec. Vacka odvezli do nemocnice

Naprostým propadákem skončil závod s hromadným startem na MS v silniční cyklistice pro české reprezentanty. Do cíle nedojel v Montrealu ani jeden z tria závodníků, Matthias Vacek dokonce musel do nemocnice.
Vacek odstoupil zhruba 70 kilometrů před cílem. „Bohužel se mám smůla nevyhnula ani v elitním závodě mužů,“ tvrdil trenér české reprezentace Petr Kaltofen.
„Mathias měl pád na finálových okruzích. Dostali jsme se k němu zhruba po třech minutách, když už byl v péči zdravotníků a záchranářů. Komunikoval s námi, ale byl převezen do nemocnice na důkladnější vyšetření,“ upřesnil kouč.
Vacek má po pádu zlomený nos a je sedřený. „Bohužel to pro mě nedopadlo podle představ. Na závod jsem se po nevydařené časovce hodně těšil. Jelo se mi dobře, všechno šlo podle plánu. Ale pak přišel pád a skončil jsem v nemocnici s frakturou nosu,“ posteskl si český cyklista.
„Nedá se nic dělat, snad to příště bude lepší,“ doufal Vacek a nechtěl předjímat, zda zranění ovlivní jeho plánovaný start na mistrovství Evropy ve Slovinsku, kde jedou muži silniční závod už za týden.
„Uvidíme. Po návratu domů půjdu na další vyšetření ke specialistům, zhodnotíme stav zranění a podle toho se uvidí, jestli budu schopen startovat na Evropě, nebo si budu muset dát pauzu,“ doplnil 24letý jezdec.
Závod nedokončili ani Jakub Otruba a Pavel Novák.
Mistrem světa se na závěr šampionátu v Montrealu se stal americký cyklista Brandon McNulty. Pro USA vybojoval první medaili po 33 letech.
„Co mi teď běží hlavou? Vůbec nevím. Jen vím, že ještě asi 300 metrů před cílem jsem tomu všemu nemohl uvěřit. Byl jsem tak strašně unavený,“ uvedl viditelně vyčerpaný McNulty v rozhovoru pro Mezinárodní cyklistickou unii.
Po více než 273 kilometrech, které ti nejlepší zvládli za šest a čtvrt hodiny, se o dalších medailích rozhodovalo ve spurtu skupinky devíti závodníků.
Stříbro vybojoval Australan Michael Matthews těsně před Nizozemcem Mathieuem van der Poelem.
Osmadvacetiletý rodák z Phoenixu McNulty v mimořádně náročném závodě s celkovým převýšením přes 3800 metrů využil dokonale neúčasti šampiona z minulých dvou let Tadeje Pogačara.
Fenomenální Slovinec, který je týmovým kolegou amerického jezdce ve stáji UAE Emirates-XRG, nestartoval kvůli zranění po pádu na Vueltě.
McNulty triumfoval jako třetí Američan v historii. V roce 1983 zvítězil ve švýcarském Altenrheinu Greg Lemond, deset let poté v Oslu slavil Lance Armstrong.
„Jestli jsem věřil, že dnes můžu zvítězit? Ne. Mluvili jsme o tom a prohodili na to téma s manželkou pár vtípků,“ prozradil nový šampion.
„Celkově vzato jsem věděl, že by se mohlo něco přihodit, ale musel by se stát zázrak. A ten zázrak se stal realitou,“ liboval si McNulty, jenž v této sezoně dosud nevyhrál ani jeden závod.
Naplno závodit se začalo přibližně 90 kilometrů před cílem a aktivitou hýřil především Van der Poel, jenž předvedl několik nástupů.
Situace v čele strhující bitvy se mnohokrát změnila, ale v jedenáctém z 13 městských okruhů v Montrealu zaútočil McNulty a ukázal všem záda.
Dvě kola před koncem měl k dobru 68 vteřin, do posledního okruhu jel s náskokem 52 sekund.
„Při posledním stoupání na Mount Royal mi připadalo, jak kdybych umíral. Ani tak jsem nepřestával šlapat a dál do toho dával úplně všechno,“ líčil McNulty, jenž nakonec vyhrál s náskokem 13 vteřin a mohl si dojezd náležitě vychutnat.
Velkým zklamáním skončil závod pro cyklistickou velmoc Belgii, která neměla zastoupení v nejlepší desítce.
Remco Evenepoel, jenž vyhrál na MS počtvrté za sebou časovku a do silničního závodu šel jakožto obhájce loňského stříbra z Kigali s velkou touhou dovršit na kanadské půdě vítězný double, obsadil 12. místo.
Mistrovství světa v silniční cyklistice v Montrealu - závod s hromadným startem:
Muži elite (273,4 km): 1. McNulty (USA) 6:17:04, 2. Matthews (Austr.), 3. Van der Poel (Niz.), 4. Simmons (USA) všichni -13, 5. Del Toro (Mex.), 6. Pedersen (Dán.), 7. Pidcock (Brit.), 8. Jorgenson (USA), 9. Ciccone (It.), 10. Healy (Ir.) všichni -14, ...Vacek, Otruba, Novák (všichni ČR) všichni nedokončili.
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