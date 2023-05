"Utekl jsem hrobníkovi z lopaty." Češi jako první sjeli na kole horu Mera Peak

Čeští bikeři Tomáš Zejda s Ondřejem Novákem se před dvěma týdny postarali o zápis do historie. Při extrémní bikové expedici sjeli na kole nepálskou horu Mera Peak vysokou 6476 metrů. Jako první na světě.

Během dnešního setkání s novináři prozradili, že z celkových 115 kilometrů, které při svém treku absolvovali za asistence cestovatele a horolezce Jana Trávníčka, jenž byl vedoucím expedice, museli nést kolo zhruba 90 kilometrů na zádech. O jejich cestě vzniká dokument a jen co se vrátili, už vyhlížejí další výzvy.

Mera Peak platí za nejvyšší turistickou horu, kterou je možné zdolat bez speciálního horolezeckého vybavení. Pro oba freestyle bikery představovala další metu po úspěšném sjetí Kilimandžára.

"Nápad vznikl asi rok a půl zpátky a navázali jsme tím na naši první bikovou expedici. Tehdy jsme si na Kilimandžáro vyrazili jen na výlet a chtěli jsme si to kolem jen zpestřit. Sjeli jsme to dolů, ale bylo nám to málo," připomněl Zejda.

S výběrem hory pomohl Trávníček. "Nepál mám prochozený křížem krážem, takže jsem klukům doporučil, aby sjeli zrovna Mera Peak, horu, u níž to dávalo smysl. Normálně je to jeden z nejlehčích šestitisícových treků, i to byl důvod, proč jsem vybral právě tenhle kopec. Nepříjemností jsou tam ale otevřené trhliny, přes něž jsou natažená fixní lana," popsal Trávníček.

"Fakt, že to před námi ještě nikdo nezkusil sjet, sice značil, že jde o dost šílený nápad, kvůli kterému jsme se rozhodli dobrovolně riskovat svůj život, nakonec to však byl neuvěřitelný zážitek plný adrenalinu. Poté, co jsme všechno úspěšně zvládli, se v nás rozhostila radost, vnitřní klid a pocity, které lze jen těžko popsat," prohlásil Zejda.

Jejich výkon je o to cennější, že kola si nahoru museli vynést na zádech. "Zatímco na Kilimandžáro nás přivezli, tady jen cesta pod kopec vyšla na několik dnů. Když už jsme nemohli, pomohli nám nepálští kluci a nesli oni. Když jsme však měli ta kola na zádech druhý den, byla to asi ta nejkrizovější chvilka. Ale ono to bylo takhle dobře, protože za několik dnů si tělo na zátěž zvyklo. Kdyby nám kola někdo přivezl pod horu, tak bychom to pak nedali," domnívá se Novák.

Možná bylo nakonec dobře, že nečetli pozorně itinerář, který jim Trávníček připravil. Nelze vyloučit, že by bláznivý nápad vzal za své hned v zárodku.

"Kdybych věděl dopředu, že celý trek má 115 kilometrů, tak bych o tom celém asi dost přemýšlel. A kdybych věděl, že budu mít 90 kilometrů kolo na zádech, tak bych nejel, to je prostě jasný," doplnil s úsměvem Zejda.

Přímo v Nepálu se však úsměvy místy vytrácely. "Se silama jsme byli už opravdu na dně a trošku ztráceli nervy, ale věděli jsme, že když budeme držet při sobě, zvládneme to. Nedokážu si však představit kohokoliv jiného z mého okolí než právě Ondru, s kým bych to zvládnul," ocenil Zejda souhru s parťákem.

Po vyčerpávajících dnech s kolem na zádech došli 17. května na zasněžený vrchol a mohli zahájit sjezd, a to po přibližně třicet až čtyřicet centimetrů široké pěšině. Nalevo od ní hrozil měkčí sníh a trhliny, odklonění doprava by bylo patrně fatální, protože po 150 metrech ledu by následovalo 300 metrů volným pádem do propasti.

I proto podstoupili nejprve malé testování. "Při první části sjezdu jsme jeli navázaní, ale problém byl ten, že ten fix má jen 20 metrů. Honzovi jsem trochu zalhal, když jsem tvrdil, jak se jede skvěle. To aby nás pustil navolno," přiznal Novák.

"Ondra říkal, že je to všechno v pohodě, ale lhal. Jenže mně bylo jasné, že i když nahoře klukům ten sjezd zakážu, tak stejně pojedou," řekl s úsměvem Trávníček.

Právě Novák si prožil nelehkou chvilku. "V jeden okamžik mě to při sjezdu vytáhlo právě na pravou stranu, naštěstí se mi podařilo vyrovnat směr a pokračovat do bezpečí. Když už jsme si mysleli, že to nejnebezpečnější máme za sebou, zatáhlo se a my jsme byli rádi, že vidíme, kam máme jet," přiblížil Novák.

Problémy měl i Zejda. "Omylem jsem najel na jednu z ledovcových trhlin a propadlo se mi zadní kolo. Musel jsem rychle seskočit a přitom hrozilo, že spadnu do několikametrové díry. Naštěstí jsem i já utekl hrobníkovi z lopaty," řekl Zejda.

"Když to celé jen jdete, tak víte, co a jak, máte zkušenosti. S těmi koly je to ale samozřejmě něco úplně jiného, docela dost improvizujete. Musím ale říct, že jsme měli i štěstí na povětrnostní podmínky, týden předtím by to bylo nereálné sjet a kluci by nesli to kolo zase zpátky dolů," doplnil Trávníček.

Průběh expedice mapovali kamerami a drony Tomáš Koucký s Tomášem Dudkem. Režisér Matěj Pichler chystá celovečerní dokument. "Je ve fázích příprav. Stojí za tím velký příběh obou těch kluků a chceme, aby ho vidělo co nejvíce lidí po celém světě, nejen u nás," nastínil Pichler. Dokument má mít premiéru na podzim na platformě Netflix.

A další plány sehrané dvojice bikerů? "Je to pár dnů, co jsme byli na vrcholu toho kopce a pořád se to snažíme vstřebat všechny dojmy. Byla to delší a intenzivnější cesta, než jsme si na začátku mysleli, ale trošku se bojím, že to nebyl náš poslední výlet," přiznal Zejda.

"Asi se vrátíme do Nepálu, řešíme kopce nad 7000 metrů, ale tam už je součástí toho i horolezení. Je třeba ty kopce opravdu dobře prozkoumat, takže zatím nelze být úplně konkrétní," vysvětlil Zejda.