Belgičan Lampaert vyhrál druhou etapu Vuelty a vede i celkové pořadí

před 27 minutami

Belgičan Yves Lamaert vyhrál po úniku druhou etapu Vuelty a vede i celkové pořadí závodu.

Gruissan - Belgický cyklista Yves Lampaert vyhrál po sólovém ataku v závěru druhou etapu Vuelty a připsal si první triumf na Grand Tour v kariéře. Šestadvacetiletý jezdec navíc získal červený trikot lídra, což se mu na tomto závodě povedlo jako prvnímu Belgičanovi po sedmi letech.

Lampaert na konci 203 km dlouhé etapy na jihu Francie z Nimes do Gruissanu korunoval výbornou taktickou práci týmu Quick-Step, který roztrhal peloton. Zhruba kilometr před cílem Belgičan překvapivě vyrazil do úniku a vypracoval si dostatečný náskok, který udržel do cíle.

Úspěšný den Quick-Stepu potvrdil druhým místem další člen belgického týmu Matteo Trentin z Itálie. Třetí dojel Brit Adam Blythe.

Lampaert převzal červený trikot od Australana Rohana Dennise, jenž v něm jel díky sobotní výhře stáje BMC v týmové časovce. Dnešní vítěz vede o sekundu před Trentinem, třetí je další Ital Daniel Oss.

Už na devátou pozici se posunul největší favorit Christopher Froome, který na lídra ztrácí 21 sekund. Britský vítěz Tour de France touží po třech druhých místech po prvním vítězství na Vueltě.

Froome a další vrchaři budou moci poměřit síly už v pondělní třetí etapě o délce 158,5 km do Andorry, kdy peloton čekají dvě stoupání první a jedno druhé kategorie.

Cyklistický etapový závod Vuelta - 2. etapa: Nimes - Gruissan (203,4 km):

1. Lampaert (Belg./Quick-Step) 4:36:13, 2. Trentin (It./Quick-Step), 3. Blythe (Brit./Aqua Blue Sport), 4. Theuns (Belg./Trek-Segafredo), 5. Modolo (It./SAE Team Emirates), 6. Schwarzmann (Něm./BORA-hansgrohe), 7. Van Asbroeck (Belg./Cannondale-Drapac), 8. Oss (It./BMC), 9. Konrad (Rak./BORA-hansgrohe), 10. Nibali (It./Bahrajn-Merida) všichni stejný čas.

Průběžné pořadí: 1. Lampaert 4:52:07, 2. Trentin -1, 3. Oss -3, 4. Dennis (Austr./BMC), 5. Van Garderen (USA/BMC), 6. Roche (Ir./BMC) všichni -17, 7. Alaphilippe (Fr./Quick-Step), 8. Kelderman (Niz./Sunweb) oba -18, 9. Froome (Brit./Sky), 10. Poels (Niz./Sky) oba -21.