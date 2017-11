Bábek se stal poprvé v kariéře Králem cyklistiky. Díky stříbru a bronzu z MS

AKTUALIZOVÁNO před 15 minutami

Třiapadesátý ročník ankety Král cyklistiky zná svého vítěze. Stal se jím dráhař Tomáš Bábek, který tak na trůnu vystřídal Jaroslava Kulhavého.

Praha - Dráhový cyklista Tomáš Bábek zvítězil v 53. ročníku ankety Král cyklistiky a dalším individuálním úspěchem zakončil životní sezonu. Třicetiletý český reprezentant získal v dubnu na mistrovství světa v Hongkongu stříbrnou medaili na kilometru s pevným startem a bronz v keirinu. Vedle toho ovládl i celkové hodnocení keirinu ve Světovém poháru 2016/17.

Bábek na trůnu pro Krále české cyklistiky vystřídal bikera a čtyřnásobného vítěze ankety Jaroslava Kulhavého a stal se patnáctým dráhařem, který ocenění získal. Naposledy se to podařilo před deseti lety Aloisi Kaňkovskému.

"Vítězství si strašně moc vážím. Minulý rok jsme byl druhý a doufal jsem, že bych mohl vyhrát. Jarda je ale legenda a teď z toho mám o to větší radost, protože Jardu obdivuji i proto, že má stabilně skvělou formu. Jsem rád, že jsem ho letos v anketě porazil," řekl Bábek. "Je to nicméně závazek na další rok a beru to i jako výzvu, protože bych chtěl mít stejně jako on stabilní výsledky," dodal šťastný vítěz.

Brněnský rodák Bábek se prosadil mezi elitní světového dráhové cyklisty i přesto, že před lety hrozilo, že již nebude sportovat. V dubnu 2011 byl po srážce s automobilem tři dny v komatu a kvůli četným těžkým zraněním mu lékaři předpovídali konec kariéry.

Bábek ale již za rok opět závodil a postupně začal sbírat i úspěchy. V loňském roce se stal mistrem Evropy v keirinu a v anketě Král cyklistiky 2016 byl vyhlášen nejlepším dráhařem. To letos zopakoval a navrch přidal absolutní triumf před Kulhavým a dalším dráhařem Danielem Baborem, který byl vyhlášen juniorem roku.

Kulhavý podle očekávání ovládl kategorii horských kol. "Je fakt, že už pomalu začínám sbírat druhá místa," pousmál se Kulhavý, jenž byl letos stříbrný na MS a navázal na druhé místo z olympiády v Riu 2016.

Kategorii silniční cyklistiky po letech nadvlády mužů vyhrála Nikola Nosková. Pozici nejlepší bikrosařky obhájila Romana Labounková, která letos tuto disciplínu opustila a rozhodla se věnovat fourcrossu. Loňský triumf zopakoval i handicapovaný cyklista Ivo Koblasa.

Nejlepší cyklokrosařkou byla vyhlášena Kateřina Nash, jež se slavnostního vyhlášení v Praze nezúčastnila, neboť žije v USA. V kategorii sálová cyklistika byli oceněni krasojezdci Ondřej Hanzlíček a Radek Jančík.

Novinkou letošního vyhlášení bylo udělení ceny fair play, kterou převzal handicapovaný cyklistka Jiří Ježek. "Je to nejhezčí zakončení krásné sezony," řekl Ježek, jenž letos ukončil závodní kariéru. "I nadále ale budu součástí cyklistiky," dodal nejúspěšnějším český paralympijský cyklista historie.

Do Síně slávy byl jako desátý člen uveden bývalý cyklokrosař Miloš Fišera, dvojnásobný mistr světa a několikanásobný československý šampion.

Vítězové jednotlivých kategorií ankety Král cyklistiky za rok 2017:

Král cyklistiky: Tomáš Bábek.

Silnice: Nikola Nosková.

Horská kola: Jaroslav Kulhavý.

Cyklokros: Kateřina Nash.

Sálová cyklistika: Ondřej Hanzlíček, Radek Jančík.

Handicapovaní: Ivo Koblasa.

Bikros: Romana Labounková.

Dráha: Tomáš Bábek.

Trial: Alžběta Pečínková.

Junior: Daniel Babor.

Cena fair play: Jiří Ježek.

Síň slávy: Miloš Fišera.