Aru nepojede kvůli zranění kolena Giro

Italský cyklista si minulý týden při pádu v tréninku poranil koleno a do startu Gira 5. května se nedostane do potřebné formy.

Cagliari - Jeden z favoritů jubilejního 100. Gira d'Italia Fabio Aru musel vzdát účast na slavném závodě kvůli zranění. Italský cyklista si minulý týden při pádu v tréninku poranil koleno a do startu Gira 5. května se nedostane do potřebné formy.

Šestadvacetiletý Aru, vítěz Vuelty a druhý muž Gira z roku 2015, havaroval po defektu ve velké rychlosti ve španělském pohoří Sierra Nevada. Jeho tým Astana uvedl, že 20. dubna se elitní vrchař podrobí dalším vyšetřením, již teď je ale jisté, že na Giru startovat nebude.

Neúčast na Giru je pro Arua o to bolestnější, že závod letos startuje na jeho rodné Sardinii. Od souboje Sardiňana Arua a Sicilana Vincenza Nibaliho si také hodně slibovali organizátoři.

"Jsem strašně zklamaný. Snil jsem o Giru a startu z mého ostrova, připravovali jsme se na to měsíce. Bohužel došlo k nehodě, která mi neumožní být na startu v potřebné kondici, takže jsem to s velkou lítostí musel vzdát," uvedl Aru, jenž vstoupil do letošní sezony třetím místem na únorovém etapovém závodu Kolem Ománu.

O svého lídra pro Giro přišla už před týdnem německá stáj Bora, které také kvůli problémům s kolenem vypadl český cyklista Leopold König.

