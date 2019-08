Ani Vakoč se do nominace na Vueltu nevešel, pojede jen Štybar

před 1 hodinou

Petr Vakoč se nakonec nevešel do konečné nominace stáje Deceuninck-Quick Step pro Vueltu. Poslední Grand Tour sezony tak z českých cyklistů pojede pouze Vakočův týmový kolega Zdeněk Štybar.

Vakočovo jméno dlouho figurovalo v širší nominaci, nakonec se ale sedmadvacetiletý český cyklista do konečného osmičky pro Vueltu nedostal. Pražský rodák tak přišel o první start na Grand Tour od Tour de France 2016 a také těžké nehody, jež mohla ukončit jeho kariéru. Bývalého mistra republiky či vítěze klasiky Brabantský šíp loni v lednu při tréninku v JAR srazilo auto. Vakoč utrpěl vážná zranění včetně šesti zlomených obratlů a do pelotonu se vrátil až na začátku této sezony.

"Nakonec v mém programu na příští týdny po poradě ředitelů nebude Vuelta, ale místo toho pojedu několik jednorázovek. Teď hned o víkendu to bude Hamburk, pak Plouay, kam se hodně těším. Je to závod, který mi sedí. Po Polsku jsem byl ve skvělé formě a věřím, že to tam budu moct prodat," uvedl Vakoč.

Vše už směřuje k mistrovství světa v Británii, které se uskuteční na konci září. "Už se tam moc těším, protože to je jediná možnost v roce, kdy reprezentuju naši zemi. Se Zdeňkem Štybarem a Romanem Kreuzigerem tam budeme mít opravdu skvělý tým a těším se na to, že Česká republika tam pojede na medaili, možná i na vítězství. Budeme tam mít velké ambice. Sám se cítím dobře a doufám, že se mi podaří ještě v nějakém letošním závodě zvítězit," prohlásil Vakoč.

Také Štybar se na jednom ze tří nejprestižnějších etapových závodů přestaví po delší době, naposledy startoval loni na Giru d'Italia. Na Vueltě trojnásobný mistr světa v cyklokrosu v roce 2013 vyhrál etapu, což o dva roky později zopakoval na Tour.

Podle původních předpokladů měl na Vueltě startovat i Jan Hirt. Do nominace týmu Astana se však nakonec nevešel, podle spekulací i kvůli chystanému přestupu.

Čtyřiasedmdesátý ročník Vuelty začíná v sobotu časovkou družstev v městě Torrevieja a skončí 15. září v Madridu.