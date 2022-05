"Pistolero" vyhlíží útoky i překvapení. Na Giru bojujete o přežití, vypráví Contador

Jihočeská policie stíhá muže kvůli mravnostním deliktům na dětech na Táborsku. Kriminalisté hledají další poškozené. Muž, který organizoval volnočasové aktivity, děti pravděpodobně sexuálně obtěžoval několik let. Na webu o tom v pátek informoval krajský policejní mluvčí Jiří Matzner.

Podle dosavadního vyšetřování navštěvovali mimoškolní aktivity, které obviněný muž organizoval, žáci ze Základní školy Malšice a Základní školy Zborovská v Táboře. "Žáky z dalších škol také nemůžeme vyloučit, neboť šlo převážně o mimoškolní zájmové či sportovní aktivity," uvedl mluvčí.

Táborští kriminalisté tak rozkrývají působení muže, který se podle nich při organizování volnočasových aktivit na dětech dopouštěl mravnostních deliktů. Podle policie mohly tyto aktivity trvat několik let a týkat se tak velkého počtu dětí. Kriminalisté žádají rodiče dětí, především chlapců ve věku od sedmi do 15 let, kteří se zúčastnili od roku 2017 do současnosti jakýchkoliv volnočasových mimoškolních aktivit, aby se na policii obrátili, pokud budou mít podezření. Mohou zavolat na číslo vyšetřovatele: 703 857 720, napsat na e-mail: [email protected] nebo využít linku 158.