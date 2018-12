Rekordních 73 vítězství za sezonu. Quick-Step ovládl anketu UCI

před 1 hodinou

Tým Quick-Step Floors, jehož členy jsou i Zdeněk Štybar a Petr Vakoč, se stal nejlepším týmem světové série UCI World Tour. Stáj, kterou vlastní český miliardář Zdeněk Bakala, si během rekordní sezony 2018 připsala 73 vítězství v závodech ve 22 zemích pěti kontinentů.

V součtu výsledků svých jezdců získala přes 13 000 bodů v seriálu silničních cyklistických závodů nejvyšší úrovně UCI World Tour, prvně v historii týmu tak dosáhla prvenství v týmové klasifikaci a na konci října obdržela prestižní cenu pro nejlepší tým série.

Do nové sezony by tým měl vstoupit nejen s tradiční oporou Zdeňkem Štybarem, ale také s Petrem Vakočem, který se vrací do pelotonu po dlouhé pauze způsobené srážkou s autem během tréninku.

Tým nově posílili dva Belgičané, Klaas Lodewyck a mladý objev Remco Evenepoel. Rovněž z Belgie pochází nový titulární sponzor stáje, jímž se od nové sezony stane Deceuninck.

Poznámka: Stáj Quick-step Floors / Deceuninck - Quick-Step vlastní český majitel Zdeněk Bakala, který je současně vlastníkem vydavatelství Economia, pod které spadá i web Aktuálně.cz