⛰ This last long climb of the #TDF2019 is too hard for Julian Alaphilippe. The Frenchman is dropped with 13 kilometres to go.



⛰ Cette ascension est trop dure pour @alafpolak1. Le Français est lâché à 13 kilomètres de l'arrivée. pic.twitter.com/Qv5quLOxYJ