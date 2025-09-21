Pogačar a spol. v džungli tisíců kopců. Rwanda kola miluje, i tak ji viní ze zneužití

Rwanda je třináctimilionový stát ve střední Africe, velikostí zhruba třikrát menší než Česko. Podle členitého povrchu se jí přezdívá země tisíců kopců.
Ve světě je však také nechvalně známá kvůli občanské válce z 90. let minulého století a genocidě z roku 1994, během níž bylo na základě svárů mezi etnickými skupinami Tutsiů a Hutů zavražděno kolem 800 tisíc lidí.
Od té doby se Rwanda i díky finančním injekcím ze světa nebo díky přívalu turistů, které lákají džungle, safari nebo gorily, vypracovala mezi nejbezpečnější země regionu a někdy bývá nazývána "Švýcarskem Afriky".
"Nechci nic zakřiknout, ale obavy nemáme," říkal před odletem na MS do Rwandy trenér české cyklistické reprezentace Petr Kaltofen v rozhovoru pro Aktuálně.cz.
Přivítal, že v červnu podepsala Rwanda mírovou dohodu se sousední Demokratickou republikou Kongo, čímž měl i prostřednictvím americké diplomacie skončit zase jiný, desítky let trvající válečný konflikt.
"Už na jaře jsme byli ujištěni, že oblasti hlavního města Kigali, kde bude šampionát probíhat, se to absolutně netýká. Na druhou stranu člověk tam odlítá klidnější," přiznal Kaltofen.
Zmínil také nadšení místních lidí pro cyklistiku a to, že právě ve Rwandě se od roku 2001 každoročně pořádá etapový závod Kolem Rwandy, jehož prestiž pod patronátem Mezinárodní cyklistické unie UCI stále roste.
"Bývá to dobře zorganizované, fanoušci dokáží udělat skvělou atmosféru. Věřím, že to bude rozdíl třeba oproti Kataru 2016," zmínil trenér českého národního týmu.
Katar byl před devíti lety pro cyklistické MS rovněž exotickou destinací a akce se tam setkala jen s velmi slabým zájmem. To by u historicky prvního světového šampionátu v Africe hrozit nemělo.
Ale podobně jako v případě Kataru se i zde ozývají hlasy, které viní Rwandu ze sportswashingu. Tedy z toho, že se země pořádáním velké sportovní akce snaží vylepšit si pověst a zneužít sport k odvrácení pozornosti od palčivých problémů.
"Rwandský prezident Paul Kagame je dlouhodobě kritizován za to, co organizace pro lidská práva označují za autoritářský a nedemokratický režim," napsal britský deník Guardian.
A pár dní před startem mistrovství vyplul na povrch případ belgického novináře Stijna Vercruyssea z vlámské veřejnoprávní stanice VRT, který politický systém ve Rwandě ve svých výstupech opakovaně kritizoval a nyní ho rwandská vláda odmítla do země na MS pustit.
"Mám podezření, že jsem na černé listině. Opět jsem plánoval kriticky informovat o hostitelské zemi, která je v konečném důsledku velmi autoritářským režimem," řekl Vercruysse belgickým médiím.
Zmíněný Guardian referoval o zprávách hnutí Amnesty International o "zmizení nebo zadržování lidí, nadměrném použití síly, nespravedlivých soudních procesech či omezeních práva na svobodu projevu".
To všechno v dusné atmosféře po španělské Vueltě, která byla výrazně ovlivněna politickými propalestinskými protesty na silnicích a nakonec se při ní cyklisté nedočkali ani tradičního dojezdu do Madridu.
"Ve všech zemích světa najdete body, co by se dalo zlepšit, ale když vidím, kde Rwanda byla a kde je teď, je to skvělé," reagoval prezident světové cyklistiky David Lappartient.
Na každý pád profesionální cyklistické týmy se příliš "netvářily" na to, aby jejich hvězdy na MS do Rwandy odletěly. Z mnoha důvodů, mezi nimiž se objevovala i bezpečnostní a zdravotní rizika.
"To podle mě není nijak závažná hrozba. V oblasti Kigali není ani povinné očkování, jen doporučené. Riziko nákazy by mělo být minimální. Nevím, jestli je to pravý důvod, nebo týmy chtějí demonstrovat svou sílu tím, že tam závodníky nepošlou," přemýšlel Kaltofen.
Ten musel českou nominaci pořádně osekat a chybět mu v Africe budou nejzvučnější jména Mathias Vacek, Pavel Bittner či Jan Hirt.
Do Rwandy neodcestoval ani dánský šampion Vuelty Jonas Vingegaard, naproti tomu naprostý fenomén současné světové cyklistiky a obhájce titulu z loňského silničního závodu Pogačar závodit bude.
Dva dny před zahájením šampionátu pak oblétly sociální sítě obrázky olympijského šampiona Remca Evenepoela, jak se ve rwandské přírodě připravuje na nedělní časovku, v níž bude obhajovat zlato z posledních dvou let.
"Tohle bude šampionát epických stoupání a výhledů," těší se fanoušci.
V neděli rozjedou týden trvající podnik právě časovky žen i mužů.
