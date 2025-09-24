Ostatní sporty

Sponzoři tlačí na stáj s dvěma Čechy: Distancujte se od Izraele, jinak končíme

ČTK ČTK
před 14 minutami
Cyklistický tým Israel Premier-Tech je pod tlakem sponzorů na změnu názvu. Stáj, v níž působí český jezdec Jan Hirt a sportovní ředitel René Andrle, byla v souvislosti s válkou v Gaze v centru propalestinských protestů na nedávné Vueltě.
Cyklisté týmu Israel-Premier Tech v týmové časovce na Vueltě 2025
Cyklisté týmu Israel-Premier Tech v týmové časovce na Vueltě 2025 | Foto: Reuters

Tým během závodu dokonce odstranil z dresů svých jezdců slovo "Izrael", podle informací médií by mohl název země zmizet z jména stáje úplně.

Israel-Premier Tech to nepotvrdil.

Související

Strach osekal rwandské MS, Češi ho řešili rok. Vuelta? Zatýkat a trestat, říká trenér

Cyklistický závod Kolem Rwandy 2022

"Tým je v současnosti v plánovací fázi brandingu pro rok 2026 a o všech potenciálních změnách bude informovat v pravý čas," uvedla stáj pro agenturu Reuters.

Tým vlastní kanadsko-izraelský obchodník Sylvan Adams a má izraelskou licenci. Britská firma Factor Bikes, na jejichž strojích cyklisté stáje jezdí, uvedla, že její partnerství je podmíněno distancováním se od Izraele.

"Bez změny jména a vlajky pokračovat nebudeme," řekl serveru Cyclingnews zakladatel společnosti Rob Gitelis.

Další sponzor, kanadská zahradnická firma Premier Tech, v prohlášení citovaném médii vyslovil podobný postoj.

"Citlivě a pozorně vnímáme situaci na mezinárodní scéně, která se od našeho příchodu do WorldTour v roce 2017 výrazně proměnila," uvedla společnost, jež si klade za cíl podporovat cyklisty z provincie Québec a celé Kanady.

"Současná situace týkající se jména týmu nám neumožňuje splnit cíl, který byl hlavním důvodem našeho vstupu co cyklistiky," dodala firma Premier-Tech.

Vuelta se potýkala s protesty propalestinských aktivistů od začátku.

Demonstranti se pokusili zablokovat jezdce Israel-Premier Tech v týmové časovce a v několika dalších etapách přehradili pelotonu cestu, takže se posouval cíl či krátila trasa. Dvě etapy včetně závěrečné s cílem v Madridu byly neutralizovány bez vyhlášení vítěze.

Související

Nedůstojná tečka slavného závodu. Vítěze korunovali na parkovišti

Vuelta a Espana - Stage 20 - Robledo de Chavela to Bola del Mundo

Válka v Gaze začala v říjnu 2023 teroristickým útokem Hamásu na Izrael, při němž ozbrojenci na 1200 lidí zabili a dalších 251 unesli. Izraelská armáda podle ministerstva zdravotnictví v Gaze od října 2023 zabila v Pásmu Gazy přes 65.400 Palestinců.

OSN tyto údaje, které nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, považuje za spolehlivé. V posledních měsících sílí kritika Izraele od mezinárodního společenství a stále více zemí považuje izraelskou ofenzivu v Pásmu Gazy za nepřiměřenou odvetu za teroristický útok Hamásu.

 
Mohlo by vás zajímat

Češi jdou do historické bitvy o semifinále. Od chasníků Íránců hrozí dynamický masakr

Češi jdou do historické bitvy o semifinále. Od chasníků Íránců hrozí dynamický masakr

Sci-fi v podobě semifinále? Volejbalisté pokračují v senzaci, čeká je hratelný soupeř

Sci-fi v podobě semifinále? Volejbalisté pokračují v senzaci, čeká je hratelný soupeř

"To je doslova nářez." Pogačar dostal naloženo a popisoval: Je těžké to skousnout

"To je doslova nářez." Pogačar dostal naloženo a popisoval: Je těžké to skousnout

Diamanty nejsou jenom v zemi. Botswana po atletickém triumfu vyhlásila státní svátek

Diamanty nejsou jenom v zemi. Botswana po atletickém triumfu vyhlásila státní svátek
Ostatní sporty sport Obsah cyklistika silniční cyklistika Vuelta a España Jan Hirt René Andrle

Právě se děje

před 14 minutami
Sponzoři tlačí na stáj s dvěma Čechy: Distancujte se od Izraele, jinak končíme
Ostatní sporty

Sponzoři tlačí na stáj s dvěma Čechy: Distancujte se od Izraele, jinak končíme

Cyklistický tým Israel Premier-Tech byl v souvislosti s válkou v Gaze v centru propalestinských protestů na nedávné Vueltě.
před 24 minutami
Vítejte na novém Camp Nou, tady se bude sprchovat Yamal. Barcelona otevírá stadion
5:08
Fotbal

Vítejte na novém Camp Nou, tady se bude sprchovat Yamal. Barcelona otevírá stadion

Slavný katalánský klub se po více než dvou letech vrátí na legendární stadion.
Aktualizováno před 44 minutami
Zelenskyj obvinil Putina, že chce válku rozšířit i na další země mimo Ukrajinu
Zahraničí

ŽIVĚ
Zelenskyj obvinil Putina, že chce válku rozšířit i na další země mimo Ukrajinu

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 46 minutami
Zahraničí

"Rychle utíkejte!" Tajfun Ragasa přiměl dva miliony lidí opustit své domovy

"Rychle utíkejte!" Tajfun Ragasa přiměl dva miliony lidí opustit své domovy
Prohlédnout si 17 fotografií
Po záplavách způsobených supertajfunem Ragasa zůstala v tchajwanském Chua-lienu ležet poškozená auta.
Mohutné vlny bičují pobřeží ve čtvrti Tseung Kwan O v Hongkongu během úderu supertajfunu Ragasa.
před 47 minutami
Pavlovo varování: Co když Rusko vyhraje? To, co se děje v Evropě, se může stát všude
Zahraničí

Pavlovo varování: Co když Rusko vyhraje? To, co se děje v Evropě, se může stát všude

Prezident zdůraznil, že je ohrožen světový řád založený na vzájemném respektu. Zmínil i Radu bezpečnosti OSN, která kvůli Rusku už neplní svou roli.
před 1 hodinou
Obrazem

Zeď pro migranty, past pro jaguáry: Arizonská bariéra ohrožuje divočinu

Zeď pro migranty, past pro jaguáry: Arizonská bariéra ohrožuje divočinu
Prohlédnout si 10 fotografií
Plánovaná 43 kilometrů dlouhá hraniční zeď v údolí San Rafael v Arizoně by mohla zablokovat migraci desítek ohrožených druhů, včetně jaguárů a ocelotů, kteří se volně pohybují mezi Arizonou a mexickým státem Sonora, aby si našli partnery, kořist a útočiště.
Rozlehlá pouštní travnatá oblast mezi Patagonskými horami a pohořím Huachuca v jihovýchodní Arizoně je jedním z největších a posledních zbývajících koridorů pro divokou zvěř podél hranice.
před 1 hodinou
Zvláštní finále Starostů. „Je to hrubá chyba,“ hodnotí expert Rakušanovu výzvu
1:21
Domácí

Zvláštní finále Starostů. „Je to hrubá chyba,“ hodnotí expert Rakušanovu výzvu

"Mobilizujme spoluprací", zní aktuální heslo Starostů a nezávislých. Podle Víta Rakušana by si vládní strany včetně Pirátů neměly "krást" voliče.
Další zprávy