Doba se mění. Novým generálním partnerem olympioniků je největší česká zbrojovka

Holding CSG je pátým generálním partnerem Českého olympijského týmu, který už v této roli podporují Sazka, Billa, Fosfa a Skupina ČEZ.
Vedle reprezentace na nejvyšší úrovni podpoří také některé projekty ČOV určené pro veřejnost včetně dětí a mládeže.
Jedná se o České domy na zimních olympijských hrách v Miláně 2026 a letní olympiádě v Los Angeles 2028, Olympijské festivaly a Olympijský víceboj, který se zaměřuje na podporu pohybu dětí ve školách.
"Pro nás je vždycky důležitá věc, když se domlouváme na novém partnerství, že musíme mít s partnerem společné vize a společné hodnoty. To je v tomto případě naplněno měrou vrchovatou," uvedl předseda ČOV Kejval.
"Hledali jsme projekt, který provází hodnoty, které jsou shodné s naší skupinou. Vlastnosti jako vytrvalost, rychlost, stabilita a houževnatost připisujeme především sportu. A co je ve sportu víc než olympijská myšlenka, olympijský tým?" doplnil zástupce CSG Chour.
CSG podniká v obranném, technologickém a strojním průmyslu, výrobní závody má v Evropě, Asii i zámoří. Mezi její klíčové společnosti na domácím trhu patří výrobce automobilů Tatra Trucks.
V Itálii zase vyrábí zbraně Perazzi pro sportovní brokovou střelbu, které používají i olympijští šampioni včetně Davida Kosteleckého, zlatého medailisty z Pekingu 2008 a stříbrného z Tokia 2020.
Ředitelka korporátní komunikace a marketingu CSG Kateřina Petko považuje jako matka za zásadní projekt ve spolupráci s ČOV Olympijský víceboj, který se snaží rozpohybovat školáky.
"Není to olympiáda dětí a mládeže ve smyslu, že tam vítězí ti nejlepší, ale je to způsob ukázat dětem, že se mohou posunout, že si mohou najít svůj sport, který nebude třeba na špičkové úrovni, ale bude je bavit," poznamenala.
Jako ambasadorka Olympijského víceboje objíždí školy zápasnice Adéla Hanzlíčková. Všímá si, že se zapojují i děti, které jsou od rodičů omluvené nebo nepatří do skupiny, pro kterou je víceboj v dané škole určený.
"Vidím u těch dětí obrovskou míru nadšení. Je vidět, že ty děti mají o sport zájem, jenom je třeba to v nich probudit a ukázat jim cestu," dodala Hanzlíčková.
Před olympijskými hrami v Paříži několik sponzorů ČOV zvažovalo pokračování spolupráce vzhledem k účasti sportovců z Ruska a Běloruska.
Po rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru, který navzdory pokračující ruské agresi na Ukrajině start vybraných neutrálních sportovců povolil, ukončila v prosinci 2023 partnerství s ČOV realitní společnost CPI Property Group.
S hrami v Paříži nechtěl být přímo spojovaný pivovar Pilsner Urquell. Většina sponzorů v podpoře ČOV pokračovala.