Před 40 lety musela z Prahy kvůli nařízení Ceaušeska odjet. Teď rumunská legenda velebí Čáslavskou

před 1 hodinou

Legendární gymnastka Nadia Comaneciová v Praze vzpomínala, jak musela před čtyřiceti lety město bleskově opustit poté, co se rozjely spekulace o manipulování s body na evropském šampionátu. Nyní do české metropole přicestovala, aby si vyzvedla cenu ANOC za přínos olympionismu.

Praha - Skvěle odcvičila sestavu na kladině a dostala desítku. Zase jsem to dokázala, mám další evropskou medaili, proběhlo jí hlavou a zamávala publiku. Hned potom ale rumunskou gymnastku Nadiu Comaneciovou odvedli se zbytkem týmu do hotelu, kde si sbalila věci a musela domů.

To jsou vzpomínky pětinásobné olympijské šampionky na pražské mistrovství Evropy 1977, kdy po spekulacích o manipulaci bodováním údajně stáhl samotný komunistický pohlavár Nicolae Ceaušescu celou rumunskou reprezentaci na protest zpátky do země.

"Nikdo tehdy netušil, že je to tak vážné. Poté, co jsem odcvičila bradla, přišel někdo z ambasády, aby nám to řekl. Ale trenér nechtěl, abychom se odhlásili, a cvičila jsem dál. Přitom jsem svou medaili chtěla. Ale nikdo se neptal, nikdo moc neřekl," přiznala českým novinářům Comeneciová v Praze, kam se tento týden vrátila, aby si tu převzala ocenění Asociace národních olympijských výborů (ANOC) za přínos olympismu.

V té době bylo Rumunce sotva 15 let, přesto už byla gymnastickou superstar. O rok dříve totiž uhranula svět vystoupením na olympijských hrách v Montrealu, poprvé v historii získala známku 10 a k tomu tři zlaté medaile.

"Dnes už je gymnastika úplně jiná, dává se víc desítek, ale jsem moc šťastná, že jsem mohla gymnastiku dělat. Tehdy pro dívky nebylo moc možností, na které sporty se dát. A to jsem hrála ještě fotbal," vzpomíná nyní pětapadesátiletá legenda.

Politickým otázkám se nevyhnula ani na olympijských hrách v Moskvě v roce 1980, které většina západních zemí bojkotovala kvůli sovětské invazi do Afghánistánu.

"Nerada míchám politiku a sport. Ale nemohli jsme nic dělat, věděli jsme, že to tam bude těžké, protože jedeme do centra Sovětského svazu a domácí reprezentanti jsou také dobří," přiznává rumunská gymnastka.

Comaneciová tam ovšem získala další dvě zlata a k tomu dvě stříbra. "To už mi bylo 18 let a mnohem víc jsem si uvědomovala, co to znamená, být na úplném vrcholu, v dětství si žádný tlak neuvědomujete a tady už jsem byla dospělá," říká.

Těsně před pádem komunismu pak z Rumunska emigrovala do USA, kde žije v Oklahomě dodnes. "Tehdy byla situace v zemi složitá. Já se učila anglicky, a tak jsem udělala instinktivní rozhodnutí. Měla jsem pak při revoluci strach o rodinu, ale dnes už je Rumunsko jiná země. Vracím se tam tak šestkrát do roka, mám projekty s dětmi, nemocnici a nadaci."

Nyní žije v Oklahomě s bývalým americkým gymnastou Bartem Connerem a jejich jedenáctiletým synem. S manželem provozují gymnastickou akademii, takže od svého milovaného sportu neutekla.

Před pěti lety se za mořem potkala s dnes již nežijící českou gymnastickou legendou Věrou Čáslavskou, která byla předchůdkyní Comaneciové a která do USA přijela na pozvání gymnastické Síně slávy.

"Každý rok organizujeme slavnostní večeři a ona byla oceněna, mohla jsem jí ukázat, kde žiju. Byly jsme i v naší tělocvičně a ona si to hned namířila na bradla. Byla úžasná, uměla tolik věcí, takový provaz dělala určitě lépe než já," pochválila sedminásobnou olympijskou vítězku.

Nyní si může pro změnu Comaneciová užít Prahu, kde dostala ocenění od ANOC. "Je to velká čest, že jsem sem byla pozvaná. Je to tu výborně zorganizované, o nic se nemusím starat. Navíc Praha je krásná, ne že bych tu měla nějaká oblíbená místa, ale obdivuji zdejší architekturu," dodala.