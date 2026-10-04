Co je to ten curling? „Kokosy s košťaty“ pobláznily Filipíny i švýcarského režiséra

Zimní sporty na Filipínách moc nehledejte. Tamní obyvatelé milují basketbal, box či volejbal, ale senzační úspěch mužského curlingového týmu se dostal až na stříbrná plátna kin.
Filipíny a curling? Ještě před několika lety by tahle kombinace zněla jako hodně povedený vtip. V tropické zemi, kde zima patří spíš do televize než do běžného života, se objevila parta nadšenců pro hru s kameny na ledové ploše.
A nejen to. Filipínci se během krátké doby vyšvihli mezi nejlepší týmy regionu a loni šokovali celou Asii triumfem na zimních hrách v čínském Charbinu.
Dostat se tak vysoko trvalo relativně krátkou dobu. Filipínská curlingová federace byla založena teprve v roce 2023 a země také vstoupila do Světové curlingové federace.
Reprezentační tým ale netvořili rodilí Filipínci. Jeho jádro tvořili hráči švýcarského původu Marc a Enrico Pfisterovi, Christian Haller a později Alan Frei. Právě Frei přinesl do projektu jednu z nejbláznivějších ingrediencí.
Úspěšný podnikatel se rozhodl, že chce za každou cenu startovat na zimní olympiádě. Nejdřív zkusil běh na lyžích, ale ten mu moc nešel.
Pak ho zaujal curling. Byl tu ale jeden zásadní problém: Frei ho nikdy předtím nehrál.
„Nikdy jsem curling nehrál. Ani jednou,“ přiznal Frei pro švýcarský Blick. Při prvních trénincích dokonce nosil helmu, protože na ledě často padal.
Celý projekt začal jako vtip. „Tým Filipíny“ byl název skupiny na WhatsAppu, v níž se potkávali tři curleři filipínského původu. Frei se k nim přidal s představou, že by společně mohli zkusit olympijskou kvalifikaci.
Naštěstí byli sourozenci Pfisterovi bývalými reprezentanty Švýcarska a díky nim Filipínci ovládli skupinu B kontinentálního šampionátu v curlingu.
Pak přišel šok v Charbinu.
Outsideři sice začali vysokou porážkou 1:6 s Jižní Koreou, ale pak šli od vítězství k vítězství. A ve finále asijských zimních her je opět čekali Korejci. Triumf 5:3 v dramatickém finále znamenal historické zlato.
„Je to neuvěřitelné. Ani v tom nejdivočejším snu mě nenapadlo, že můžeme zvítězit,“ přiznal Marc Pfister.
V té chvíli se z podivného sportu s košťaty stal na Filipínách hit.
Po historickém úspěchu v Charbinu čekaly hráče televizní rozhovory, tiskové konference a překvapivě často také odzbrojující otázka: Co je to vlastně curling a jak se hraje?
Olympijský sen si zatím Filipínci nesplnili. V kvalifikaci na hry v Itálii neuspěli, ale i tak si už curleři vydobyli své místo na slunci.
Pomohl k tomu i fakt, že jejich bláznivý příběh nyní dostal filmovou podobu.
Daniel Schifferli, bývalý špičkový švýcarský curler, začal filipínské nadšence natáčet už v roce 2023. Původně chtěl vytvořit kratší seriál, nakonec z projektu vznikl 112minutový celovečerní dokument.
Působivé záběry vznikly i díky jeho sportovním zkušenostem. „Věděl jsem, kdy musím namířit kameru na tvář,“ vysvětlil švýcarský režisér.
Schifferli natáčel 55 dní ve Švýcarsku, Kanadě, Skotsku, Číně a na Filipínách. Světovou premiéru měl film tento týden na festivalu v Curychu.
Frei a jeho parta mají před sebou další velkou výzvu: probojovat se na zimní olympijské hry 2030 ve Francouzských Alpách. Curlingový turnaj by ale místo proslulých horských středisek měl hostit Lyon.
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