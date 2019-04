Clippers vyhráli v hale Golden State, Houston postoupil

před 43 minutami

James Harden (Houston) v prvním kole play off NBA 2019 | Foto: Reuters

Basketbalisté Los Angeles Clippers odvrátili v pátém utkání prvního kola play off NBA konec sezony. Na palubovce vítězů posledních dvou ročníků z Golden State dokázali vyhrát podruhé v sérii, tentokrát 129:121, a příště za stavu na 2:3 na zápasy nastoupí před svými fanoušky. Vítěz této série narazí ve čtvrtfinále na Houston, který po výhře 4:1 na zápasy vyřadil Utah.

Clippers měli nad favority mírně navrch prakticky po celý zápas. Ve třetí části odskočili až na 15 bodů, ale tři a půl minuty před koncem Kevin Durant vyrovnal. Následnou smečí, kterou se dostal na 45 bodů a vylepšil tím své střelecké maximum ve vyřazovacích bojích, pak poslal Warriors naposledy do vedení.

Zbytek zápasu režíroval Lou Williams. Proměnil trojku s faulem, celkem se postaral o devět bodů Clippers v řadě a zajistil hostům prodloužení série. Za necelých 35 minut na hřišti zaznamenal náhradník Williams 33 bodů a deset asistencí. Činil se také rozehrávač Patrick Beverly se 17 body a 14 doskoky, 26 bodů zařídil Danilo Gallinari a 24 bodů přidal další střídající hráč Montrezl Harrell.

"Máme v kabině hodně mladých hráčů a několik veteránů, kteří si chtějí vylepšit renomé. To se do naší hry promítá od začátku sezony a dokazujeme to i teď. Pochopili jsme, že proti nim musíme hrát naplno celých 48 minut a nenechat se znervóznit, když přijdeme o vedení. Teď potřebujeme ještě uhájit poprvé v sérii domácí palubovku," řekl Williams.

Obhájce titulu nespasil Durantův osobní rekord ani výkony Klaye Thompsona a Stephena Curryho, neboť nikdo další už na dvouciferné číslo nedosáhl. Curry dal 24 bodů a stal se prvním hráčem v historii NBA, který v play off proměnil 400 trojek. Thompson měl na kontě 22 bodů, ale z dálky trefil jen čtyři střely z 11.

Druhým jistým účastníkem 2. kola v Západní konferenci je Houston, který si před svými fanoušky poradil s Utahem 100:93 a sérii ovládl 4:1 na zápasy. Rozehrávač Rockets James Harden nastřílel 26 bodů, 16 bodů a deset doskoků měl na kontě pivot Clint Capela. Po 15 bodech přidali Chris Paul a Eric Gordon.

"Nedokázali jsme proměnit tolik střel, kolik bychom chtěli, ale v posledních duelech nás drží defenziva," řekl Harden. Utah měl pět dvouciferných střelců, 18 bodů dal náhradník Royce O'Neale.

1. kolo play off NBA:

Západní konference - 5. zápasy:

Golden State - LA Clippers 121:129, stav série 3:2; Houston - Utah 100:93, konečný stav série 4:1.