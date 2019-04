Clippers předvedli největší obrat v historii play off NBA, smazali manko 31 bodů

před 1 hodinou

Basketbalisté Los Angeles Clippers předvedli v duelu s obhájci titulu Golden State Warriors největší obrat v historii play off NBA. Ještě ve třetí čtvrtině prohrávali o 31 bodů, nakonec ale v Oaklandu zvítězili 135:131 a srovnali sérii na 1:1 na zápasy.

Do historie se zapsala i Philadelphia, která při výhře 145:123 nad Brooklynem nastřílela ve třetí čtvrtině 51 bodů. Vyrovnala tak rekord play off, který v roce 1962 stanovili Los Angeles Lakers. I mezi Sixers a Nets je série srovnaná na 1:1.

Warriors doma směřovali za snadnou druhou výhrou a nic nenasvědčovalo tomu, že by jim Clippers měli klást odpor. Jenže tým z Los Angeles předvedl jeden z nejlepších poločasů v historii klubu, v němž nastřílel 85 bodů. A pod taktovkou skvěle hrajícího Lou Williamse, autora 36 bodů a 11 asistencí, začal rychle ztrátu stahovat.

Dosud nejvyšší obrat v historii play off zaznamenali Lakers, kteří v roce 1989 dohnali 29 bodů, ale Clippers nyní tento rekord smazali. Minutu před koncem Williams srovnal na 128:128. Pak sice s 29 body nejlepší střelec domácích Steph Curry dal trojku, ale nejprve Williams dalším košem a vzápětí Landry Shamet trojkou dokonali obrat, na který už domácí nedokázali odpovědět.

Clippers využili i toho, že si hned v úvodu zápasu poranil stehenní sval hlavní pivot domácích DeMarcus Cousins a musel z utkání odstoupit. Vážnost zranění zatím není známa.

Philadelphia po úvodní překvapivé porážce nutně potřebovala zabrat, ale ještě v poločase se Brooklyn držel na vyrovnaném skóre. Pak ale Sixers předvedli velkou ofenzivní podívanou. Ve třetí čtvrtině proměnili 18 z 25 střel, k tomu přidali jedenáct trestných hodů a vyhráli ji o 28 bodů.

"Věděli jsme, že to přijde, protože je to skvělý tým, velmi dobře koučovaný. Bylo to o tom, jak jejich nápor ustojíme. A to se nepovedlo," řekl trenér Brooklynu Kenny Atkinson.

Za Sixers zaznamenal Ben Simmons triple double za 18 bodů, 10 doskoků a 12 asistencí. Joel Embiid přidal 23 bodů a 10 doskoků. Dobrý výkon předvedl i srbský pivot Boban Marjanovič, který za 18 minut stihl 16 bodů a osm doskoků.

1. kolo play off NBA:

Východní konference - 2. zápas:

Philadelphia - Brooklyn 145:123, stav série 1:1.

Západní konference - 2. zápas:

Golden State - LA Clippers 131:135, stav série 1:1.