Cleveland už zase ničí soupeře. Výhru nad Detroitem mu vystřílel LeBron

LeBron James pomohl v NBA desátým triple doublem v sezoně k druhé výhře basketbalistů Clevelandu z posledních pěti zápasů.

Cleveland - Lídři Východní konference Cavaliers si ve své hale poradili s Detroitem 128:96, když z pole stříleli s úspěšností 60 procent. Na 33. dvouciferný zápis ve třech hlavních statistikách dosáhl také Russell Westbrook a jeho Oklahoma zvítězila v Brooklynu 122:104.

Úřadující šampioni z Clevelandu měli vynikající start. Trefili všech úvodních deset trojek a v první čtvrtině 23 z 26 střel z pole, takže už na začátku druhé části vedli 60:33. Do šaten se v poločase šlo za stavu 74:48 a James už měl 52. triple double v kariéře na dosah. Po závěrečném klaksonu měl za 28 minut hry na kontě 16 bodů, 11 doskoků a 12 asistencí.

Kyrie Irving dal 26 bodů, sezonní maximum na 18 bodů si vylepšil Iman Shumpert. "Když se nám daří, vedeme a cítíme se dobře, dokážeme takřka všechno," řekl kouč obhájců titulu Tyronn Lue. "Oni hráli skvěle a my pod psa," postěžoval si zato kouč hostů Stan Van Gundy, jehož tým bojuje na hraně postupu o play off. Pistons střelecky táhl autor 17 bodů Tobias Harris.

Rozehrávač Oklahomy Westbrook potřebuje ještě osm triple doublů z posledních 15 utkání, aby vyrovnal letitý rekord Oscara Robertsona. Při výhře Thunder v Brooklynu 122:104 se postaral o 25 bodů, doskočil 12 míčů a devatenáctkrát asistoval. Jeho úspěšnost střelby přitom nebyla nijak vysoká, proměnil jen šest z 18 pokusů.

Portland zaváhal v boji o poslední západní postupovou příčku do play off. Na palubovce New Orleans stříleli basketbalisté Trail Blazers s úspěšností pouze 30 procent a prohráli 77:100.

Hráči New Yorku Knicks otočili nepříznivý vývoj utkání a díky dobré obraně ve druhé půli, která dovolila Pacers jen 29 bodů, vyhráli doma nad Indianou 87:81. Po dvaadvaceti bodech posbíraly největší hvězdy obou týmů, domácí Carmelo Antony a hostující Paul George.

Po třech nezdarech zvítězil nejlepší tým soutěže Golden State, výhru 106:104 nad Philadelphií si ale zajistil až v závěru. Po třech čtvrtinách ještě hosté vedli dvanáctibodovým rozdílem. Domácí ostrostřelec Stephen Curry dal v den 29. narozenin 29 bodů.

Výsledky NBA

Brooklyn - Oklahoma City 104:122, Cleveland - Detroit 128:96, Golden State - Philadelphia 106:104, New Orleans - Portland 100:77, New York - Indiana 87:81.

Východní konference

Atlantická divize

1. Boston 67 42 25 62,7 2. Toronto 67 39 28 58,2 3. New York 68 27 41 39,7 4. Philadelphia 67 24 43 35,8 5. Brooklyn 66 12 54 18,2

Centrální divize

1. Cleveland 66 44 22 66,7 2. Indiana 67 34 33 50,7 3. Detroit 67 33 34 49,3 4. Milwaukee 66 32 34 48,5 5. Chicago 67 32 35 47,8

Jihovýchodní divize

1. Washington 66 41 25 62,1 2. Atlanta 67 37 30 55,2 3. Miami 67 32 35 47,8 4. Charlotte 67 29 38 43,3 5. Orlando 68 24 44 35,3

Západní konference

Jihozápadní divize

1. x-San Antonio 66 52 14 78,8 2. x-Houston 67 46 21 68,7 3. Memphis 67 37 30 55,2 4. Dallas 66 28 38 42,4 5. New Orleans 67 27 40 40,3

Pacifická divize

1. x-Golden State 67 53 14 79,1 2. LA Clippers 67 40 27 59,7 3. Sacramento 67 26 41 38,8 4. Phoenix 67 22 45 32,8 5. LA Lakers 67 20 47 29,9

Severozápadní divize

1. Utah 67 42 25 62,7 2. Oklahoma City 67 38 29 56,7 3. Denver 67 32 35 47,8 4. Portland 66 29 37 43,9 5. Minnesota 66 28 38 42,4

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off.

