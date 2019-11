Chystá zápasníky pro boj v kleci a propadl literatuře. Český trenér MMA napsal horor

Je to uznávaná osobnost českého MMA, připravuje pro boj v kleci jedny z nejlepších zápasníků v zemi. Nyní trenér Daniel Barták doufá, že uspěje i na literárním poli. Vydal totiž horor Stinná místa.

Seznam úspěchů, které za sebou šestačtyřicetiletý kouč má, budí respekt. Sám byl jako zápasník průkopníkem českého MMA, poté začal trénovat a dovedl do prestižní organizace UFC Viktora Peštu. Po elitní společnosti mezi bojovnicemi pokukuje i jeho další svěřenkyně Magdaléna Šormová.

Nyní se pouští do jiné výzvy. Chce prorazit v literatuře, na konci října mu vyšel hororový román Stinná místa.

"Nemohu říct, že by se mi MMA nějak promítalo do mého psaní. Spíš jde mimo něj. Ale určitě mě inspirují kluci, kteří na MMA chodí. Sejde se tam spoustu rozdílných povah, osudů, z kterých pak můžu čerpat," přiznal Aktuálně.cz Barták.

Přitom ke klávesnici si našel cestu až časem. Na základce za něj slohovky tvořila maminka a místo hltání knih spíš sportoval.

"Asi to přišlo s tím, že jsem začal číst. Teď nemyslím na základní škole, ale mnohem později, třeba v pětadvaceti, kdy jsem vzal do ruky prvního Davida Morrella, Fredericka Forsytha a uvědomil jsem si, že právě tahle literatura mě baví," myslí si.

Za to, že se našel v hororech ale vděčí jinému jménu - Stephenu Kingovi. "Když jsem ho začal číst, úplně mě pohltil a já chtěl jeho temná dobrodružství prožívat pořád a pořád. Jeho knihy mě uhranuly, fascinovaly. Chtěl jsem se, k němu aspoň o centimetr přiblížit," vypráví.

Stinná místa však nejsou jeho prvotinou. Už v roce 2004 napsal román Na útěku, který ale vydal svépomocí s nákladem pouhých osmi set kusů. Od té doby si bezstarostně tvořil blogy o MMA a o spisovatelskou dráhu se nestaral.

"Vůbec jsem se nesnažil. Stinná místa, jsem psal více méně pro sebe. Psal jsem jen v čase, kdy jsem měl na to náladu. Nikdo na mě netlačil, takže jsem nikam nepospíchal, neměl jsem důvod. Že by mě oslovilo nějaké nakladatelství, o tom jen nanejvýš snil," usmívá se s odstupem Barták.

Nyní to bude o něčem jiném, pomocnou ruku mu podalo nakladatelství XYZ, které je součástí Albatrosu.

"Dělal jsem rozhovor s Tomášem Vzorkem pro jeho pořad Na hraně o mých začátcích ve Vale Tuda a MMA. Řekl jsem tam i to, že už pět let píšu knížku. A několik týdnů po odvysílání mi přišel mail z XYZ. Přišlo mi to stejně nepravděpodobné, jako když kluka na plácku vidí kopat manažer Realu Madrid a osloví ho, zda by za něj nechtěl hrát."

Kniha Stinná místa začíná ve fiktivní vesnici Dřímoty, kde hlavní postava zdědila prazvláštní dům. Jen, co se tam dědic vydá, místní občané ho zmlátí. Z toho se zdá, že musel Barták tvořit zápletky někde v tělocvičně, ale opak je pravdou.

"Tím, že nejezdím autem, využívám čas v dopravních prostředcích tak, že v nich píšu. Už je to takový naučený rituál, že jakmile nastoupím do autobusu, metra nebo vlaku, otevřu počítač a začnu," popsal psací režim.

U jedné knihy ta zjevně nezůstane. S nakladatelstvím XYZ vydá ještě minimálně jednu, která bude ryze o MMA.

"Tu jsem psal společně s novinářem Liborem Kalousem a měla by vyjít někdy v únoru, v březnu. Jinak v tuto chvíli píšu další horor s pracovním názvem Nerušený spánek. V tuhle chvíli jsem hlavně zvědavý, jak se lidem budou líbit Stinná místa. Jdu z kůží na trh a jsem stejně nervózní, jako u klece, když můj svěřenec nastupuje do zápasu," dodal.