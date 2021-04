Chystá se světový zápas v MMA. Na Vémolu chce vystartovat Medvěd z Uralu

K duelu těch dvou už se dvakrát schylovalo, ale nakonec se jejich pěsti minuly. Teď se zdá, že český bojovník MMA Karlos Vémola bude mít třetí šanci na bitvu s ruským zápasníkem Michailem Ragozinem, kterému se přezdívá Medvěd z Uralu.

Vémola zažíval na konci března hořkosladké pocity. Před galavečerem Oktagonu nesplnil váhový limit a ještě před zápasem se Slovákem Milanem Ďatělinkou přišel o mistrovský pás organizace ve střední váze.

Následný duel byl pro něj sice jen o čest, ale v něm si počínal suverénně a mladého slovenského soupeře "uškrtil" kravatou už v prvním kole.

Ještě ten večer šéf Oktagonu Ondřej Novotný prohlásil, že Vémolovi sežene na titulový zápas zahraničního soupeře. A jeden už se rýsuje.

"Zápas s Karlosem mě dost zajímá, dostal se do zápasového tempa, rozehřál se se slabšími soupeři a nyní bychom mohli dát fanouškům, co chtějí," prohlásil Rus Ragozin pro web mmashorties.cz.

Devětadvacetiletý bojovník z Jekatěrinburgu má přezdívku Medvěd z Uralu, na kontě 17 vítězství a čtyři porážky. S Vémolou si domlouval zápas už dvakrát, nejblíže k tomu postavit se proti sobě do klece měli před dvěma lety, pak se ale český zápasník týden před bitvou zranil.

"Byl by to světový zápas. Váhově bychom na tom byly stejně, ale jinak mě nemá Karlos čím překvapit, leda že by se zase zranil," rýpl si na dálku Rogozin.

Na výzvu ruského tvrďáka už reagoval i sám Vémola. "Já jsem ready, ale rozhodnutí je na promotérech. Já jsem připravený jet klidně i do Moskvy," napsal na Instagramu pětatřicetiletý "Terminátor".

Teď už je tedy míč na straně promotérů. Zatímco Vémola je hvězdou Oktagonu, Rogozin má smlouvu v RCC. Jeden z nich tak bude muset případně na půdu soupeře. Zájem potvrdily už obě organizace.

"Mnoho bojovníků z Oktagonu bojovalo u nás v RCC, co si pamatuji, tak Viktor Pešta nebo David Kozma a s mnohými se jednalo i nedávno, co vím. Takže i Oktagon by mohl přivézt kvalitu z RCC do České republiky. Pokud bude zápas u vás a mohli by u toho být fanoušci, byla by určitě skvělá atmosféra," nechal se slyšet Rogozin.