Chyběly jen centimetry. Tyčkařka Švábíková skončila těsně pod bronzem

před 25 minutami
Tyčkařka Amálie Švábíková skončila čtvrtá na atletickém mistrovství světa v Tokiu. Pro juniorskou světovou šampionku z roku 2018 je to nejlepší výsledek na globální seniorské akci. Ve finále překonala 475 centimetrů, což je její druhý nejlepší výkon v kariéře. Jen při českém rekordu na loňských olympijských hrách v Paříži se dostala ještě o pět centimetrů výše.
Pětadvacetiletá rodačka z Kadaně Švábíková po pátých příčkách na loňských OH i letošním halovém mistrovství světa nebyla daleko od první medaile mezi dospělými. Když napotřetí zdolala 475 centimetrů, dělila se o třetí příčku se Slovinkou Tinou Šutejovou. Ta však napodruhé překonala i 480 centimetrů, zatímco Švábíková tentokrát na svůj český rekord útočila marně a neuspěla ani při třetím pokusu, který si schovala na 485 cm. K bronzové medaili z HME v roce 2023 tak další cenný kov nepřidala.

Šutejová se už přes 485 centimetrů nedostala a bere bronz. O titul bojují Američanky Sandi Morrisová a Katie Moonová.

Oštěpař Jakub Vadlejch postoupil jako osmý do finále MS a bude obhajovat bronz. Martin Konečný hodil v kvalifikaci jen 73,38 metru a byl poslední.

 
