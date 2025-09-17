Chyběly jen centimetry. Tyčkařka Švábíková skončila těsně pod bronzem

Pětadvacetiletá rodačka z Kadaně Švábíková po pátých příčkách na loňských OH i letošním halovém mistrovství světa nebyla daleko od první medaile mezi dospělými. Když napotřetí zdolala 475 centimetrů, dělila se o třetí příčku se Slovinkou Tinou Šutejovou. Ta však napodruhé překonala i 480 centimetrů, zatímco Švábíková tentokrát na svůj český rekord útočila marně a neuspěla ani při třetím pokusu, který si schovala na 485 cm. K bronzové medaili z HME v roce 2023 tak další cenný kov nepřidala.
Šutejová se už přes 485 centimetrů nedostala a bere bronz. O titul bojují Američanky Sandi Morrisová a Katie Moonová.
Oštěpař Jakub Vadlejch postoupil jako osmý do finále MS a bude obhajovat bronz. Martin Konečný hodil v kvalifikaci jen 73,38 metru a byl poslední.