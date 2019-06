Chyběl jediný koš. Toronto už sahalo po historickém triumfu, v závěru ale selhalo

před 1 hodinou

Basketbalisté Golden State udrželi naději na obhajobu titulu v NBA. V pátém finálovém utkání v Torontu vyhráli Warriors o jediný koš 106:105 a snížili stav série na 2:3 na zápasy.

Ještě naposledy se tak vrátí do své haly v Oaklandu, odkud se budou po sezoně stěhovat do San Francisca. Golden State ale přišli o Kevina Duranta, který i přes zdravotní potíže do pondělního utkání nastoupil a pomohl 11 body, pak si ale poranil Achillovu šlachu a čeká ho dlouhá pauza.

Durant vynechal předchozích devět zápasů, ovšem tentokrát se rozhodl týmu pomoci prodloužit sezonu. A to splnil. Za dvanáct minut na hřišti trefil tři trojky, dal 11 bodů a nastartoval spoluhráče.

Jenže na začátku druhé čtvrtiny mu při snaze o únik poraněná noha nevydržela, spadl na zem a chytil se za achillovku. Do hry už se nevrátil a halu opustil se speciální dlahou. Generální manažer Warriors Bob Myers poté potvrdil, že jde o poraněnou šlachu.

"Ještě neznáme rozsah, to určí vyšetření. Po měsíci léčení vše vypadalo dobře. Podstoupil několik vyšetření a lékaři mu dali zelenou. Bylo to společné rozhodnutí. Nemyslím si, že za to někdo nese vinu. Chápu ale, že někdo za to musí nést odpovědnost, a to jsem já. Já vedu basketbalové záležitosti v klubu," řekl Myers. "Ti, co si myslí, že Kevin nechtěl hrát a my ho donutili, se mýlí. Je to velmi dobrý spoluhráč a skvělý člověk, který chtěl pomoci," dodal.

Jedna z hlavních hvězd soutěže tak přijde jistě i o mistrovství světa, kde by jinak narazila i na české basketbalisty. Zranění navíc může výrazně ovlivnit rozhodování klubů, které chtěly Duranta získat v létě, kdy bude volným hráčem.

"Samozřejmě mě to hodně zasáhlo, nebudu lhát, ale když jsem viděl své bratry vyhrát, bylo to jak panák tequily, dodalo mi to nový život," reagoval Durant na instagramu.

"Je to válečník, který obětoval své zdraví, aby pomohl týmu. Moc nás to mrzí, ale vím, že se vrátí ještě silnější. Je to jeden z nejlepších hráčů historie," řekl Klay Thompson.

Ztráta spoluhráče na chvíli Warriors ovlivnila a před poločasem málem přišli o vedení, které bylo až 13 bodů. Ale nakonec se vzpamatovali a drželi náskok až do poslední části. V ní však začal ukazovat svou formu Kawhi Leonard. Ten sice tentokrát nepřekonal hranici 30 bodů, ale deseti body svého týmu v řadě zařídil obrat z 93:95 na 103:97.

V tu chvíli měli Raptors na dosah premiérový titul. Poslední tři minuty ale patřily dvojici "Splash Brothers", jak se přezdívá Stephenovi Currymu a Thompsonovi. Ti třemi trojkami opět skóre otočili ve prospěch Golden State a zařídili prodloužení série.

"Je to skvělé vítězství, ale také zároveň hrozivá ztráta," řekl trenér Steve Kerr s odkazem na vážnost Durantova zranění.

Warriors v zápase nastříleli celkem 20 trojek ze 42 pokusů, z toho sedm dal Thompson, autor 26 bodů, a pět Curry, který byl s 31 body nejlepším střelcem zápasu. K tomu přidal i osm doskoků a sedm asistencí. Draymond Green zaznamenal 10 bodů, deset doskoků a osm asistencí. Týmu nyní pomohlo i 14 bodů od jindy trápícího se DeMarcuse Cousinse.

Toronto táhl 26 body a 12 doskoky Leonard. Kyle Lowry přidal 18 bodů, Marc Gasol 17 bodů.

Finále play off basketbalové NBA - 5. zápas:

Toronto Raptors - Golden State Warriors 105:106 (28:34, 56:62, 78:84)

Nejvíce bodů: Leonard 26, Lowry 18, Gasol 17, Ibaka 15, Siakam 12 - Curry 31, Thompson 28, Cousins 14, Durant 11. Stav série: 3:2.