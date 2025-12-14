Choura měl těžký pád, na chvíli ztratil vědomí. S Adamczykovou skončili v semifinále

Snowboardcrossaři Kryštof Choura a Eva Adamczyková skončili v týmové soutěži na Světovém poháru v Cervinii v semifinále. Choura měl těžký pád, vyletěl mimo trať.
Podle informací z českého týmu Choura na chvíli ztratil vědomí, má odřený obličej a zřejmě prodělal lehký otřes mozku. Do malého finále už česká dvojice nastoupit nemohla, takže byla klasifikována na osmé pozici. Vyhráli Britové Huw Nightingale a Charlotte Bankesová.
Pro Adamczykovou tak skončil předčasně její druhý závod v elitním seriálu, do kterého nastoupila po mateřské pauze. Ve čtvrtfinále ještě pomohla českému týmu k postupu, když od Choury převzala pomyslnou štafetu na třetím místě s malým odstupem na nejlepší a pak se dostala na postupovou druhou pozici před vítězku sobotního individuálního závodu Léu Castaovou z Francie.
Choura se v semifinále ze čtvrtého místa snažil přiblížit skupině před sebou, ale po jednom skoku mu podjelo prkno, spadl na záda a zastavil se až stranou od trati. Pětadvacetiletý český reprezentant už od pátku závodil po pádu v tréninku s natrženým bicepsem a pohmožděným kolenem. Po dnešním karambolu ho zdravotníci odvezli ze svahu na saních. Adamczyková pak s velkým odstupem vyrazila do své části semifinále, v němž dojela čtvrtá.
"Kryštof na chvilku ztratil vědomí, odřel si obličej, ale myslíme si, že na těle to neudělalo větší škody," řekl v nahrávce pro média reprezentační trenér Marek Jelínek, který za svěřencem mířil do nemocnice.
Velké finále ovládla Británie především díky famóznímu výkonu mistryně světa z roku 2021 Bankesové, která se protlačila do čela ze třetí pozice. Druhé místo získala Itálie díky Lorenzu Sommarivovi a Michele Moioliové. Třetí skončila francouzská dvojice Aidan Chollet, Chloé Trespeuchová.
SP ve snowboardcrossu v Cervinii (Itálie) - družstva:
1. Nightingale, Bankesová (Brit.), 2. Sommariva, Moioliová (It.), 3. A. Chollet, Trespeuchová (Fr.), ...8. Choura, Adamczyková (ČR) - nenastoupili do malého finále.
Bitva pohlaví? Nesrovnávejte mě se Sabalenkovou, rýpla si Kingová. Bojí se důsledků
Byla první hráčkou, která šla s kůží na trh. Střetla se v otevřeném zápase s mužem. Teď bude bývalý tenistka Billie Jean Kigová sledovat, jak se o něco podobného pokusí současná ženská jednička Aryna Sabalenková proti Australanovi Nicku Kyrgiosovi. Nadšená z toho ale není.
ŽIVĚŽádné ústupky ani kompromis. Moskva vzkázala, jak je ochotna přistoupit na mír
Moskva se nechystá při mírových jednáních o Ukrajině učinit ústupky ohledně Donbasu, "Novoruska" a Krymu, prohlásil náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov. Rusko za žádných okolností ani nebude souhlasit s rozmístěním vojsk členských států NATO na Ukrajině.
ŽIVĚ"Měl by se chovat jako chlap a nevymýšlet si jako malý kluk," pustil se Pavel do Turka
Kandidát Motoristů na ministra životního prostředí Filip Turek by se ke svým kauzám měl postavit jako chlap a nevymlouvat se jako malý kluk. Na síti Facebook to dnes při odpovídání na dotazy veřejnosti řekl prezident Petr Pavel. Dělat si legraci ze všech může podle něj influencer, ale ne člověk, který chce být ministr. Zdůraznil, že s Turkem nemá osobní problém.
Do Vánoc mlha a oblačné počasí, zlom nastane o svátcích. Výrazně se ochladí
Mlhavé a oblačné počasí jen tak neustoupí. Slunce by se mohlo krátce objevit na obloze ve čtvrtek, a to hlavně na jihu Čech. Zataženo tak bude pravděpodobně i během Vánoc. Potom by podle meteorologů mohla přijít výrazná změna. Otázkou je, zda se dočkáme sněhu alespoň během svátků.
Skrytý detail v DNA možná odhaluje 200 let starou záhadu Ludwiga van Beethovena
Když Ludwig van Beethoven v březnu 1827 umíral, zanechal po sobě nejen hudbu, která přetrvala staletí, ale i tiché přání: aby svět poznal jeho nemoc. O téměř dvě stě let později se k tomuto odkazu vědci skutečně vrátili. Analýza DNA z jeho vlasů přinesla nové odpovědi – a také překvapení, která by si samotný skladatel sotva dokázal představit.