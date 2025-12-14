Choura měl těžký pád, na chvíli ztratil vědomí. S Adamczykovou skončili v semifinále

Snowboardcrossaři Kryštof Choura a Eva Adamczyková skončili v týmové soutěži na Světovém poháru v Cervinii v semifinále. Choura měl těžký pád, vyletěl mimo trať.
Podle informací z českého týmu Choura na chvíli ztratil vědomí, má odřený obličej a zřejmě prodělal lehký otřes mozku. Do malého finále už česká dvojice nastoupit nemohla, takže byla klasifikována na osmé pozici. Vyhráli Britové Huw Nightingale a Charlotte Bankesová.
Pro Adamczykovou tak skončil předčasně její druhý závod v elitním seriálu, do kterého nastoupila po mateřské pauze. Ve čtvrtfinále ještě pomohla českému týmu k postupu, když od Choury převzala pomyslnou štafetu na třetím místě s malým odstupem na nejlepší a pak se dostala na postupovou druhou pozici před vítězku sobotního individuálního závodu Léu Castaovou z Francie.
Choura se v semifinále ze čtvrtého místa snažil přiblížit skupině před sebou, ale po jednom skoku mu podjelo prkno, spadl na záda a zastavil se až stranou od trati. Pětadvacetiletý český reprezentant už od pátku závodil po pádu v tréninku s natrženým bicepsem a pohmožděným kolenem. Po dnešním karambolu ho zdravotníci odvezli ze svahu na saních. Adamczyková pak s velkým odstupem vyrazila do své části semifinále, v němž dojela čtvrtá.
"Kryštof na chvilku ztratil vědomí, odřel si obličej, ale myslíme si, že na těle to neudělalo větší škody," řekl v nahrávce pro média reprezentační trenér Marek Jelínek, který za svěřencem mířil do nemocnice.
Velké finále ovládla Británie především díky famóznímu výkonu mistryně světa z roku 2021 Bankesové, která se protlačila do čela ze třetí pozice. Druhé místo získala Itálie díky Lorenzu Sommarivovi a Michele Moioliové. Třetí skončila francouzská dvojice Aidan Chollet, Chloé Trespeuchová.
SP ve snowboardcrossu v Cervinii (Itálie) - družstva:
1. Nightingale, Bankesová (Brit.), 2. Sommariva, Moioliová (It.), 3. A. Chollet, Trespeuchová (Fr.), ...8. Choura, Adamczyková (ČR) - nenastoupili do malého finále.
ŽIVĚBabišův kabinet dorazil do Strakovky autobusem. "Nepotřebujeme 100 dní hájení"
Situaci na domácí politické scéně nejen kolem jmenování nové vlády sledujeme v online reportáži.
ŽIVĚPevnost Berlín: Na 3600 policistů střežilo klíčové jednání o míru na Ukrajině
Ukrajinská a americká delegace dnes v sídle německého kancléře v Berlíně jednaly o ukončení války na Ukrajině. Spojené státy zastupovali zmocněnec prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a Trumpův zeť Jared Kushner, v první hodině se jednání v čele ukrajinských vyjednavačů účastnil prezident Volodymyr Zelenskyj. Krátce po jeho odchodu ukrajinská prezidentská kancelář uvedla, že rozhovory skončily.
Klempíř chce v kultuře předvídatelné financování a vyšší platy
Nový ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) chce stabilní prostředí pro kulturní organizace, dlouhodobé a předvídatelné financování a dostupnost kultury napříč regiony. Mezi jeho priority má patřit také zlepšení platových a pracovních podmínek pracovníků v kultuře.