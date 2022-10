Chess.com: Kontroverzní šachista Niemann zřejmě podváděl více než stokrát

Kontroverzní šachista Hans Niemann pravděpodobně podváděl při více než stovce partií na internetu. Uvádí to analýza serveru Chess.com, který ji v úterý zveřejnil.

Pro případné Niemannovy nekalé praktiky v partiích přímo nad šachovnicí důkazy nenašla, ale poukazuje na to, že zlepšení devatenáctiletého Američana je nevídané. Za podvodníka Niemanna považuje i mistr světa Magnus Carlsen, jenž s ním odmítá hrát.

Zpráva o Niemannovi vysvětluje, proč známý šachový server šachistu před měsícem zbavil registrace a nedovolil mu ani účast na turnaji Chess Global Championships s dotací milion dolarů. Bylo to bezprostředně po Niemannově překvapivé výhře nad Carlsenem na turnaji Sinquefield Cup v St. Louis. Pořadatelé nechtěli riskovat, že účast hráče, který několik podvodů přiznal, naruší jejich vrcholnou akci.

Svá zjištění server publikoval veřejně, protože Niemann také vystupoval veřejně. "Nikdy jsme nechtěli, aby naše znepokojení ohledně Hansova porušování fair play bylo veřejnou záležitostí. Vždycky jsme řešili blokování hráčských účtů soukromě, jako jsme to v minulosti dělali i s Hansem. I jeho nedávné vyškrtnutí z Chess.com a CGC jsme s ním řešili soukromě. On se rozhodl to zveřejnit. Proto cítíme povinnost sdílet veřejně s (šachovou) komunitou důvody, které nás k našim rozhodnutím vedly," uvedl server.

Publikoval analýzu více než stovky partií, při kterých Niemannova hra naznačovala podvody. Jednalo se také o turnaje o peníze. Řada podezřelých partií byla v roce 2020, tedy výrazně později, než Američan přiznal. O tom hovořil i Carlsen.

Také Niemannovo působení při reálných zápasech vzbuzuje podezření. Ze třinácti šachistů mladších 25 let, kteří jsou v první padesátce světového žebříčku, je Niemann jediným, který se stal velmistrem až v sedmnácti letech. Odborníci obecně tvrdí, že pokud hráč nesplní velmistrovskou úroveň do čtrnácti let, nemůže se dostat na špičku. Tak rychle jako Niemann se nezlepšoval žádný elitní šachista v historii, uvedl Chess.com.

Server svá zjištění poskytl Mezinárodní šachové federaci FIDE, která řeší Carlsenova nařčení vůči Niemannovi. Zřídila kvůli tomu tříčlennou vyšetřovací pozici.