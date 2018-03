Chceme lépe ovládnout hlavu, říká Nausch Sluková a těší se, jak se představí v Ostravě

před 2 hodinami

V novém roce už za sebou mají dva turnaje, ale beachvolejbalová sezona teprve nabere na obrátkách. České reprezentantky Markéta Nausch Sluková a Barbora Hermannová se vyhřívají na čtvrtém místě světového žebříčku a netají, že pomýšlejí na ještě vyšší příčku. "Chce to udržet stabilní dobrou formu po celý rok," říká Nausch Sluková v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

V čem je vstup do letošní sezony jiný než v předchozích letech?

S přípravou jsme začaly o hodně dřív, abychom zvládly i první turnaje. V Nizozemsku jsme skončily čtvrté a na Floridě páté, takže můžeme být spokojené. Závěrečný účet je však samozřejmě vždy za celý rok a v jeho průběhu logicky dochází i k útlumu. Vynikající formu nelze udržet nepřetržitě až do Vánoc. Jde však o to, aby určitý pokles výkonnosti nepřišel v nejnevhodnější chvíli.

Při krátkém pobytu v Praze asi neodpočíváte. Čemu se věnujete?

Hlavně fyzické přípravě, čili dřeme v posilovně. Zkušenosti z mezinárodní scény prozrazují, že špičkové světové páry mají skvělou kondici, nechybí jim rychlost, tvrdost úderů, úžasná pohyblivost. To jsou ve vyrovnaných zápasech jejich největší zbraně.

Co ještě ve vašich bitvách hraje roli?

Psychika! Už delší dobu pracujeme na tom, abychom lépe ovládaly hlavu a emoce. Trenér se radí s psychology, s nimiž hledá cesty k řešení. Není například snadné správně reagovat na porážky. Na výkon a výsledek jsou často od lidí kolem nás různé názory. Stále se však v tomto směru lepšíme, protože o sobě toho už hodně víme.

Stresy ale k dramatickým sportovním situacím patří, ne?

Jistě, ale jde o to, jaký je to stres, protože jich je hodně. Ideální situaci vytváří zdravý stres, ale určitě není vhodná přílišná nervozita ani úplný klid anebo stres, který cítíme v břiše. (úsměv)

Jak bude podle vás letošní rok ve světovém beachvolejbale vypadat?

Pokud jde o soupeřky, tak některé týmy z různých důvodů sezonu vynechají, ale několik zatím nepříliš známých, nicméně určitě zajímavých dvojic naopak přibylo. Měly bychom se pohybovat kolem páté příčky, i když pomýšlíme i na vyšší místa. Ze šestnácti předpokládaných turnajů se chceme zúčastnit dvanácti, hlavně pětihvězdičkových s největší konkurencí.

Které z těchto turnajů řadíte mezi nejdůležitější?

Především červnový v Ostravě, kde navíc moje spoluhráčka Barbora vyrostla. Je skvělé, že se můžeme představit na domácí půdě, před českými fanoušky. Je to velice prospěšná akce i z propagačních důvodů, a proto se na ní chceme ukázat v co nejlepším světle. Druhým mimořádným turnajem bude pro nás ve druhé polovině července mistrovství Evropy v Nizozemsku. V obou máme už teď medailové představy.

A jaký je váš nejbližší program?

Začátkem dubna se vydáme na kemp do Španělska a potom na turnaj do Spojených států. V září by pak měla začít kvalifikace na olympijské hry do Tokia, ale podle předběžných informací půjde jen o turnaje nižší kategorie, takže pro nás budou důležité až v příštím roce.