Ostatní sporty

Charvátová se už blíží dvěma nulám, Davidovou rozhodila první rána

ČTK ČTK
před 23 hodinami
Biatlonistka Lucie Charvátová skončila čtrnáctá ve sprintu Světového poháru v Östersundu. Dvaatřicetiletá reprezentantka minula na střelnici jeden terč při položce vestoje. Zvítězila Finka Suvi Minkkinenová o 16,6 sekundy před Švédkou Annou Magnussonovou, třetí byla Francouzka Océane Michelonová.
Lucie Charvátová
Lucie Charvátová | Foto: (C) Český biatlon, Petr Slavík

Vedle Charvátové bodovaly další dvě Češky. Markéta Davidová skončila po dvou chybách při stojce na 21. místě, střelecky bezchybná Tereza Voborníková skončila dvě příčky za ní. Do stíhacího závodu se nedostaly sedmdesátá Jessica Jislová a pětadevadesátá Tereza Vinklárková.

Charvátová zahájila nejkratší závod čistou položkou vleže, vestoje minula jednou. Na vítěznou Minkkinenovou ztratila bezmála minutu. Zaznamenala nejlepší individuální výsledek od loňského osmého místa ve sprintu v Ruhpoldingu.

"Pocity mám dobré. Podmínky na střelnici byly dnes relativně jednoduché," řekla České televizi Charvátová. "Hledám, co by mohlo být lépe. Jsem trošičku nahlodaná. Myslím, že k těm dvěma nulám mám už relativně blízko. Doufám, že to ještě jednou padne," doplnila.

Davidová nenavázala na loňský triumf z úvodního sprintu sezony v Kontiolahti. Závod zahájila dobře, po bezchybné střelbě vleže se držela na předních příčkách. Při položce vestoje ale minula úvodní dvě rány a propadla se.

"Mrzí mě to. Tu první ránu jsem slyšela, jako kdyby spadla, takže to musel být kalibr. To mě docela rozhodilo, že rána zůstala nesklopená. Druhá byla moje chyba. Za dva je samozřejmě moc, zvláště v dnešních podmínkách, kdy vůbec nefoukalo. Je to tak, jak to je. Snažila jsem se bojovat až do konce," uvedla Davidová.

Třicetiletá Minkkinenová dosáhla na premiérové individuální vítězství ve Světovém poháru. Vedle stoprocentní střelby měla třetí nejrychlejší běh. Posunula se také do čela průběžného pořadí o dva body před Italku Dorotheu Wiererovou. Vítězka úterního vytrvalostního závodu byla dnes po dvou trestných kolech sedmnáctá.

Světový pohár v Östersundu pokračuje v sobotu sprintem mužů. V neděli program vyvrcholí stíhacími závody.

SP v biatlonu v Östersundu (Švédsko):

Ženy- sprint (7,5 km): 1. Minkkinenová (Fin.) 20:11,9 (0), 2. Magnussonová (Švéd.) -16,6 (0), 3. Michelonová (Fr.) -20,8 (0), 4. Hauserová (Rak.) -29,5 (0), 5. E. Öbergová (Švéd.) -44,5 (1), 6. Jakielová (Pol.) -47,1 (0), …14. Charvátová -59,6 (1), 21. Davidová -1:16,1 (2), 23. Voborníková -1:19,3 (0), 70. Jislová -2:22,2 (1), 95. Vinklárková (všechny ČR) -4:01,9 (3).

Průběžné pořadí SP (po 2 z 21 závodů): 1. Minkkinenová 116, 2. Wiererová (It.) 114, 3 Magnussonová 109, 4. Benedová (Fr.) 93, 5. E. Öbergová 87, 6. Jeanmonnotová (Fr.) 85, …22. Voborníková 35, 26. Charvátová 27, 34. Davidová 20.

 
Mohlo by vás zajímat

Česká senzace. Jílek poprvé vyhrál závod Světového poháru, zajel čtvrtý čas historie

Česká senzace. Jílek poprvé vyhrál závod Světového poháru, zajel čtvrtý čas historie

Skvělý start olympijské sezony. Snowboardistka Maděrová byla čtvrtá v závodě SP

Skvělý start olympijské sezony. Snowboardistka Maděrová byla čtvrtá v závodě SP

Národní hrdinka zaskočila Slováky. Ne, nejsem šťastná, přiznala Vlhová v televizi

Národní hrdinka zaskočila Slováky. Ne, nejsem šťastná, přiznala Vlhová v televizi

Vteřiny mizí, voda tíží. Podvodní šachy mění logiku v adrenalin

Vteřiny mizí, voda tíží. Podvodní šachy mění logiku v adrenalin
Ostatní sporty sport Obsah Biatlon Lucie Charvátová Markéta Davidová

Právě se děje

Aktualizováno před 4 minutami
Ukrajinci strávili další noc v krytech. Rusové mířili na města a energetickou síť
Zahraničí

ŽIVĚ
Ukrajinci strávili další noc v krytech. Rusové mířili na města a energetickou síť

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 4 minutami
Česká senzace. Jílek poprvé vyhrál závod Světového poháru, zajel čtvrtý čas historie
Ostatní sporty

Česká senzace. Jílek poprvé vyhrál závod Světového poháru, zajel čtvrtý čas historie

Devatenáctiletý rychlobruslař ovládl v Heerenveenu závod na 10.000 metrů.
před 26 minutami
Sestavte si svou dezinformační kampaň, volte želvu. Brusel učí, jak rozpoznat pravdu
Evropský parlament

Sestavte si svou dezinformační kampaň, volte želvu. Brusel učí, jak rozpoznat pravdu

Redakce mluvila s Christopherem Coakleym, členem komunikačního oddělení Evropského parlamentu, který se bojem s dezinformacemi zabývá.
před 36 minutami
Belgická policie rozbila gang podloudníků s léky. Stopa vede i do Česka
Zahraničí

Belgická policie rozbila gang podloudníků s léky. Stopa vede i do Česka

Gang je podle vyšetřovatelů spojen s násilnými trestními činy, včetně pokusů o vraždu a únosů v rámci vyřizování účtů uvnitř samotné skupiny.
před 46 minutami
Verstappen si vytvořil nejlepší pozici do finále sezony, vyhrál kvalifikaci
Motorismus

Verstappen si vytvořil nejlepší pozici do finále sezony, vyhrál kvalifikaci

Kvalifikaci na rozhodující závod sezony F1 v Abú Zabí vyhrál.Max Verstappen v Red Bullu. Za ním skončili oba jezdci McLarenu - Norris a Piastri.
před 1 hodinou
Slovenský úřad prověřuje zákrok proti českému občanovi, podle Sme ho policista zbil
Zahraničí

Slovenský úřad prověřuje zákrok proti českému občanovi, podle Sme ho policista zbil

Střetu s policisty předcházel konflikt muže s majitelkou penzionu ve Slovenské Ľupči kvůli tomu, že uvedený host porušil zákaz kouření.
Aktualizováno před 1 hodinou
Letošní rozpočet místy neodpovídá realitě, uvedl NKÚ. To je normální, hájí se vláda
Domácí

ŽIVĚ
Letošní rozpočet místy neodpovídá realitě, uvedl NKÚ. To je normální, hájí se vláda

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
Další zprávy