Chalupář Synek po sezoně relaxoval i s pilou, teď už opět naplno trénuje

Ondřej Synek odjel na chalupu, ale i tam bude přes vánoční svátky trénovat.

Praha - Do začátku sezony má skifař Ondřej Synek ještě několik měsíců čas, přesto úřadující světový šampion již naplno trénuje. O vánočních svátcích však přece jen trochu poleví. S rodinou odjel na chalupu a snaží se věnovat manželce i dětem.

"Budeme tam až do Silvestra. Mám tam trenažér, budu chodit na běžky, takový udržovací trénink. Jednou denně. Hlavně se ale těším, že budu na lyže chodit s dětma," řekl Synek, který má s manželkou Pavlou šestiletou Alici a čtyřletého Matyáše.

Trénovat na novou sezonu, ve které bude útočit na šestý titul mistra světa, začal v polovině listopadu. Předtím si náležitě odpočinul. Vedle dovolené relaxoval i u stavby kůlny.

"Stavěl jsem ji tři a půl dne. Ještě ji nemám hotovou, musím na jaře dodělat opláštění z prken, natřít ji," vyprávěl nadšeně. "Byl to velký relax, ani jsem neměl puštěné rádio, jen motorovou pilu, hřebíky a kladivo. Vyčistil jsem si hlavu. Tohle jsou věci, co mě dobíjí. Před třemi lety jsem stavěl bazén, příště přijde zase něco jiného," usmíval se pětatřicetiletý veslař.

Kůlnu si dokonce i sám projektoval. "Hodil jsem to na papír, spočítal si, kolik bude třeba dřeva a tak. Pak jsem šel za kamarádem tesařem, zeptal jsem se ho, jestli, když to takhle postavím, mi to nespadne. Říkal, že v pohodě. Jen poradil, co koupit za hřebíky a vruty, a pustil jsem se do toho sám," řekl Synek, který dokázal, že je zdatný kutil. I materiál mu vyšel prakticky přesně. "Zbyly mi dva pětimetrové hranoly, ale ty použiju," uvedl.

Přípravu absolvuje v Praze, už má za sebou ale i soustředění na horách v Livignu. "Byl jsem deset dnů na běžkách a trochu na sjezdovkách. Myslím, že jsem zase v dobré formě. Byl jsem až překvapený, že jsem se rychle vrátil po měsíci a půl pauzy tam, kde jsem byl předtím, a pokračuju bez problémů v přípravě," řekl Synek, jenž se pravidelně věnuje i rehabilitačním cvičením zad, se kterými měl v minulém roce velké problémy.

Velká skupina českých reprezentantů v minulých dnech trénovala v teple na Mallorce, Synek je však konzervativní. "Já jsem konzerva, dožiju s tím do konce mé sportovní kariéry. V Livignu to mám rád, mám to vyzkoušené. Když přijedu, vím, kam si mám lehnout, kam sednout na jídlo, nemusím nic řešit," vysvětlil Synek.

Jízdu na kole, kterou si přípravu zpestřovali kolegové, si navíc užil v létě. "Těšil jsem se na lyže, na první sníh. Měl jsme možnost jet s nimi, ale na kole jsem se najezdil od jara do podzimu dost. Zvolil jsem osvědčenou metodu. Navíc tam jezdíme kvůli nadmořské výšce, to je další přidaná hodnota," uvedl trojnásobný medailista z olympijských her, který plánuje závodit až do Tokia 2020.

Synek skončil v předvánoční anketě Sportovec roku čtvrtý, nejlepší mezi muži. Za moc důležité to ale nepovažoval. "Je to prostě anketa. Roli hrají i sympatie, už není v mých rukou. Já si své odbojoval. Jak dopadnu tady, je přidaná hodnota, tím se nestresuju," pousmál se.

Potěšilo ho, že jej za nejlepšího českého sportovce zvolili samotní závodníci v anketě deníku Sport. "To je trochu jiné, hodnotí to samotní sportovci, svoji váhu to má. Nechci říct, že Sportovec roku ne, ale od sportovců je to uznání a jsem za to rád," dodal Synek.