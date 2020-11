Chaloupka má ze SP slalomářů v Pau stříbro a Kneblová vybojovala bronz

Dvě medaile vybojovali čeští kanoisté na Světovém poháru ve vodním slalomu ve francouzském Pau. Václav Chaloupka obsadil druhé místo a teprve sedmnáctiletá Tereza Kneblová získala bronz. Tři týdny po Tacenu, odkud Češi odjeli bez medaile, si tentokrát odvezli čtyři cenné kovy. V sobotu byl stříbrný kajakář Tomáš Zima a kajakářka Veronika Vojtová zvítězila v extrémním slalomu.

Úřadující juniorská mistryně Evropy Kneblová, která byla mezi dospělými šestá na zářijovém evropském šampionátu v Praze, debutovala v seniorském světovém závodě. Ve finále byla jednou z pouhých čtyř závodnic, které projely trať bez padesátisekundové penalizace.

Se dvěma trestnými sekundami zaostala o 6,76 sekundy za vítěznou Brazilkou Anou Satilaovou, která zopakovala triumf z Tacenu. Od stříbrné Ukrajinky Viktorije Usové dělila Kneblovou půlsekunda.

Juniorka Kneblová zastoupila nejlepší české kanoistky Terezu Fišerovou a Gabrielu Satkovou a z úspěchu byla nadšená. "Tu jízdu jsem si moc neužila, protože hned na začátku přišly chyby, takže jsem byla dost překvapená, že to vyšlo na tak dobré umístění. Ve finále se dost chybovalo a díky tomu jsem dopadla takhle. Jsem strašně překvapená a jsem moc ráda," radovala se v nahrávce pro média.

K chybujícím kanoistkám se ve finále přidala i dvacetiletá Eva Říhová, která minula branku hned dvakrát a uzavírala desítku. V semifinále vypadla patnáctiletá Klára Kneblová.

V oslabeném startovním poli kanoistů se dařilo bronzovému medailistovi ze zářijového mistrovství Evropy v Praze Chaloupkovi, který ve finále zajel trať čistě a ztratil jen 73 setin sekundy na vítězného Ira Liama Jegoua. Ve Světovém poháru získal dvaadvacetiletý český reprezentant první medaili.

"Fakt se přiznám, že jsem to vůbec nečekal. Bral jsem to jako takový přípravný závod. Ani nevím, do které sezony, jestli 2020 nebo 2021, je to takový spíš vložený závod. Sjel jsem tři dobré jízdy a jsem rád, že jsem ve finále předvedl tu nejlepší. Že to nakonec stačilo na stříbro, je parádní," řekl.

Ve finále kanoistů byl ještě šestý Vojtěch Heger a desátý Lukáš Rohan. Úřadujícímu vicemistru Evropy Rohanovi se finálová jízda vůbec nevyvedla. V jejím závěru obdržel dvě padesátisekundové penalizace, když minul jednadvacátou branku a zvrhl se při nájezdu do třiadvacítky, kterou projel s hlavou pod vodou.