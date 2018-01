Čeští skokani se v druhém závodu Turné do třicítky nedostali, opět vyhrál Stoch

AKTUALIZOVÁNO před 5 hodinami

Roman Koudelka, Vojtěch Štursa i Čestmír Kožíšek v Německu prohráli k.o. duely druhého kola skokanského Turné čtyř můstků v Garmisch-Partenkirchenu.

Garmisch-Partenkirchen (Německo) - Polský skokan na lyžích Kamil Stoch vyhrál i druhý závod Turné čtyř můstků v Garmisch-Partenkirchenu. Obhájce titulu porazil stejně jako v úvodním závodu v Oberstdorfu lídra Světového poháru Richarda Freitaga a upevnil si vedení v prestižním seriálu. Češi v Německu nebodovali.

Dvojnásobný olympijský vítěz Stoch vedl v Ga-Pa už po úvodním vyřazovacím kole a prvenství díky nejdelšímu skoku dne 139,5 metru s přehledem uhájil. V průběžném pořadí SP se posunul na stříbrnou pozici. Domácí favorit Freitag se na druhou příčku závodu posunul ze šesté a za Stochem zaostal o 7,6 bodu. Třetí skončil Nor Anders Fannemel.

Vyhrát oba závody v první polovině Turné naposledy dokázal Anders Jacobsen z Norska v sezoně 2012/13. Jediným skokanem, který ovládl miniseriál bez porážky, byl Němec Sven Hannawald v sezoně 2001/02. "Udělám všechno pro to, aby Svenovi rekord zůstal," prohlásil jeho krajan Freitag, jenž na Stocha ztrácí 11,8 bodu.

Polský suverén dnes přidal 24. individuální vítězství ve Světovém poháru a v historickém pořadí si polepšil na osmé místo. Předstihl Švýcara Simona Ammanna i Rakušana Thomase Morgensterna.

Českým skokanům se dnes v Německu úvodní kolo nevydařilo. Roman Koudelka, Vojtěch Štursa i Čestmír Kožíšek prohráli shodně své k.o. duely a mezi finálovou třicítku se nedostali ani jako šťastní poražení. Nejblíže k postupu měl Kožíšek, který obsadil 36. místo. Souboj s pátým mužem z Oberstdorfu Polákem Stefanem Hulou prohrál o 3,3 bodu.

Koudelka, jenž v úvodním závodu v Oberstdorfu dokázal jako jediný z Čechů bodovat, prohrál v prvním kole s vítězem Turné z roku 2016 Peterem Prevcem ze Slovinska a skončil na 37. příčce. Štursa, jenž skákal ve dvojici s dalším Slovincem Jernejem Damjanem, svůj pokus pokazil a skončil poslední padesátý.

Turné bude po dni volna pokračovat v Rakousku. V Innsbruckcu je ve středu na programu kvalifikace, závodit se bude ve čtvrtek.

Závod SP a Turné čtyř můstků ve skocích na lyžích v Garmisch-Partenkirchenu (Německo):

1. Stoch (Pol.) 283,4 b. (135,5+139,5 m), 2. Freitag (Něm.) 275,8 (132+137), 3. Fannemel (Nor.) 270,2 (132,5+136,5), 4. D. Kobajaši (Jap.) 269,2 (137+131,5), 5. Bartol (Slovin.) 268,9 (136+133,5), 6. Stjernen (Nor.) 268,7 (132+137,5), 7. Geiger (Něm.) 268,2 (136+133,5), 8. P. Prevc (Slovin.) 266,9 (129+138), 9. Forfang (Nor.) 263,4 (124+138,5), 10. Leyhe (Něm.) 263,3 (130,5+137,5), …36. Kožíšek 106,8 (119,5), 37. Koudelka 104,8 (118), 50. Štursa (všichni ČR) 70,9 (102).

Průběžné pořadí Turné (po 2 ze 4 závodů): 1. Stoch 563,1, 2. Freitag 551,3, 3. Kubacki (Pol.) 530,8, 4. D. Kobajaši 526,3, 5. Fannemel 525,5, 6. Forfang 518,7, …31. Koudelka 314,4, 36. Kožíšek 210,8, 45. Štursa 137,9.

Průběžné pořadí SP (po 9 z 23 závodů): 1. Freitag 710, 2. Stoch 523, 3. Wellinger (Něm.) 449, 4. Tande (Nor.) 383, 5. Kraft (Rak.) 342, 6. D. Kobajaši 334, …47. Štursa 3, 51. Koudelka 1.