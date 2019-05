Zlato pro Česko. Mladí florbalisté přepsali historii, získali světový titul

před 4 hodinami

Čeští florbalisté porazili ve finále juniorského mistrovství světa v kanadském Halifaxu Švédsko 8:2 a získali historicky první titul.

Tým kouče Jiřího Jakoubka tak překonal výsledek z roku 2007, kdy dosáhla česká devatenáctka ve švýcarském Kirchbergu na stříbro.

Po bezbrankové úvodní třetině otevřel skóre ve 25. minutě Jonáš Kreysa, v polovině druhého dějství ho následoval ve vlastním oslabení Josef Juha a za 29 vteřin po individuální akci zvýšil Filip Langer už na 3:0.

Po 93 sekundách závěrečné části sice překonal Martina Haleše Filip Eriksson, ale ve 45. minutě vrátil Jakoubkovu výběru tříbrankový náskok Daniel Eremiáš.

Za 130 sekund vykřesal ještě Seveřanům naději na šestý titul v historii Victor Wettergren, ale v 53. minutě pojistil náskok Matyáš Šindler. Při power play do prázdné branky ještě přidali góly Patrik Šebek, Juha a Langer.

Na jubilejním desátém šampionátu vybojovali čeští mladíci medaile potřetí za sebou a celkově popáté. Dosáhli na bronz v roce 2003 doma v Praze, po stříbru z Kirchbergu pak slavili bronz také před čtyřmi roky v Helsingborgu a předloni ve Växjö.

"Je to neuvěřitelný pocit, už jen proto, jak se zápas vyvíjel. Zahráli jsme proti Švédům oba zápasy na mistrovství skvěle do obrany, což je základ úspěchu. Například Finové na to asi doplatili v semifinále," uvedl v tiskové zprávě Českého florbalu trenér Jakoubek.

"Celé mistrovství nás držel brankář Martin Haleš a hráči se na něj mohli spolehnout. Za vítězstvím stojí neuvěřitelná práce hráčů a realizačního týmu, perfektní rozdělení rolí v kombinaci s tím, že každý k úspěchu přidal něco navíc. Myslím, že jsme ukázali, že český florbal může hrát s nejlepšími týmy světa vyrovnané zápasy," dodal Jakoubek.

Do All Star týmu šampionátu se dostali Haleš, na pozici obránce Filip Forman a útočník Jonáš Kreysa.

Pro český florbal se jedná o vůbec první zlato v historii. Ze všech kategorií včetně ženských byli vedle juniorů dosud ve finále jen muži, kteří v roce 2004 získali v Curychu stříbro.

Mistrovství světa juniorů ve florbalu v Halifaxu:

Finále:

Česko - Švédsko 8:2 (0:0, 3:0, 5:2)

Branky a nahrávky: 25. Kreysa (Langer), 30. Juha (Řezáč), 31. Langer (P. Šebek), 45. Eremiáš (Řezáč), 53. Šindler (Forman), 58. P. Šebek (Buršík), 59. Juha (Haleš), 60. Langer - 42. F. Eriksson (Kalentun), 48. Wettergren (Ahren). Rozhodčí: Sjögren, Ellis (oba Švéd.). Vyloučení: 5:0. Bez využití. V oslabení: 2:0. Diváci: 1107.

Tým českých mistrů světa:

Brankáři: Martin Haleš (Pardubice), Lukáš Kříž (Střešovice)

Obránci: Ondřej Sádlo, Pavel Sládeček (oba Střešovice), Dominik Beneš (Ústí nad Labem), Petr Koláčný (Bulldogs Brno), Kryštof Malina (Vítkovice), Šimon Doubek (Chodov)

Útočníci: Jakub Buršík, Filip Forman, Josef Juha, Patrik Šebek (všichni FbŠ Bohemians), Jonáš Kreysa, Filip Langer, Dalibor Švéda (všichni Střešovice), Daniel Eremiáš, Martin Řezáč (oba Chodov), Jakub Boček (Black Angels), Matyáš Šindler (FBC Ostrava), Matěj Havlas (EräViikingit/Fin.)