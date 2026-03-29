Čeští fanoušci opět uhranuli svět. Krasobruslařské MS v Praze překonalo absolutní rekord

Krasobruslařské mistrovství světa v Praze mělo rekordní návštěvnost. Do hlediště O2 areny podle údajů mezinárodní federace ISU přišlo 127 837 diváků. ISU si oficiální statistiky návštěvnosti nevede, podle dostupných materiálů Praha překonala 119 tisíc diváků na americkém šampionátu v roce 2000 v Clevelandu.
V české metropoli se soutěžilo od středy do soboty, diváci navíc ve velkém počtu přišli i na úterní tréninky a nedělní exhibici. Naposledy se mistrovství světa v Praze konalo v roce 1993, tehdy krasobruslaři bojovali o tituly ve Sportovní hale na holešovickém Výstavišti.
"Čekali jsme, že když to je po 33 letech a Praha je lákadlo, že budou chtít fanoušci přijet. Ale že to bude až takový boom, jsme nečekali," řekl novinářům místopředseda svazu a šéf organizačního výboru šampionátu Evžen Milčinský. To ještě neznal přesný počet diváků, ale předpokládal, že konečný součet výrazně přesáhne dosud rekordní MS v Saitamě v roce 2023. V Japonsku tehdy vrcholnou akci sezony navštívilo 100 tisíc lidí.
"Obrovské díky vám všem! To vy fanoušci jste celých šest dní vytvářeli tu skvělou atmosféru. A vaše podpora rozhodně hnala všechny krasobruslaře k životním výkonům. Ještě jednou děkujeme," napsali představitelé MS na facebooku.
Také divácké maximum na hokejovém mistrovství světa patří Česku. Na předloňský šampionát v Praze a Ostravě, který trval 17 dnů, přišlo 797 727 diváků.
