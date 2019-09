Zápas roku je tady. Nejlepšího basketbalistu světa má uštvat smečka českých psů

před 3 hodinami

I prohra s Řeckem až o 11 bodů by mohla teoreticky stačit českým basketbalistům k postupu do čtvrtfinále mistrovství světa v Číně. Podle kapitána Pavla Pumprly existuje ale úplně jednoduchý důvod, proč na takovou možnost hráči před zápasem vůbec myslet nebudou. Duel USA s Brazílií, ve kterém by případně pomohla týmu trenéra Ronena Ginzburga výhra Američanů, se totiž hraje až jako závěrečný v programu skupiny K.

"Díky tomu, že by se ještě musel odehrát večerní zápas podle představ, nám to nedovoluje myslet v hlavě na ten rozdíl. Jdeme do toho jednoznačně s tím, že chceme vyhrát a zařídit si to sami," řekl Pumprla.

"A abychom se nemuseli třást a spoléhat se na výsledek, byť je pravděpodobný. Chceme výhru a myslím, že jinak jít do takového zápasu ani nejde," doplnil lídr mužstva.

Uvědomuje si ale sílu Řeků. "Myslím si, že byli považovaní ještě před turnajem za velké favority díky jejich všestrannosti. Mají šikovné, chytré rozehrávače, dobré střelce z dálky i hráče, co nejsou tolik vidět, ale odvádějí dobrou práci na perimetru," uvedl Pumprla.

"Také mají protřelé hráče pod košem jako Burusis a Printezis, do toho k nim Janis (Adetokunbo). Je to dobrá směs, která sedí pěkně dohromady, ale zatím to tady nepředvedli v plné síle. A doufám, že už nebudou mít šanci to předvést," přála si opora Nymburka.

Na nejužitečnějšího hráče uplynulé sezony NBA Janise Adetokunba se obranný specialista chystá, v základní sestavě by jej ale měl bránit Martin Kříž. "Jelikož na začátku většinou nastupuje na pozici 4, tak to padne na dalšího psa obranáře Martina Kříže ze začátku. Bude se nás na něm točit vícero, což tradičně používáme jako jednu z našich výhod," prohlásil.

"Vždy někdo musí být v bedně a počítat s nájezdem, protože ta střelba není zbraní číslo jedna, ale ani na to se u něj nedá spolehnout. MVP NBA prostě člověk nepotká běžně, takže se od něj dá čekat cokoliv, ale věřím, že máme těch obranných zbraní dost," doplnil.

Váží si podpory fanoušků a slibuje, že tým nechá na hřišti všechno bez ohledu na konečný výsledek. "Podpora v zádech od fanoušků je obrovská, žene nás dopředu. A zase do toho půjdeme podle našeho hesla, necháme tam lví srdce, a ať to dopadne jakkoliv, tak si tenhle turnaj budou všichni dobře pamatovat z pozitivního hlediska," dodal Pumprla.