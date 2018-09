Cesta na světový šampionát vede přes špatnou palubovku v Bosně

před 1 hodinou

Komplikací může být špatná palubovka zejména kolem trojek, po které se nedá úplně kontrolovat odskok míče.

Sarajevo - Čeští basketbalisté si museli před dnešním zápasem kvalifikace o mistrovství světa v Bosně a Hercegovině poradit s několika problémy. Nejprve šlo o zpoždění letu, kvůli kterému absolvovali taktickou přípravu na letišti, některým hráčům to také zkomplikovalo boj s nachlazením, a v Sarajevu je navíc palubovka ve špatném stavu, která komplikuje driblink. Češi ale věří, že si s tím poradí a vybojují výhru, která jim v podstatě zajistí postup na šampionát.

"Těším se hodně, hlavně až to budeme mít za sebou. Program byl relativně náročný, i s tou cestou, ale všechno přestane bolet, jak v mysli, tak i na těle, pokud dokážeme vyhrát a dotáhnout kvalifikaci buď do zdárného konce nebo na malinký kousíček od postupu. Jsme na to všichni motivovaní, víme, proč jsme tady, a tak nás ty věci kolem ani moc netrápí," řekl kapitán Pavel Pumprla.

Komplikací může být špatná palubovka zejména kolem trojek, po které se nedá úplně kontrolovat odskok míče. "Jsou tam hluchá místa. Míč se odráží úplně jinak. Je to taková loterie, kam se to odrazí. Asi bude kvůli tomu hodně ztrát. Když vím, co všechno nevyhovovalo na naší hale v Opavě pro Ligu mistrů, tak se divím, jak mohou hrát tady kvalifikaci v takových podmínkách," prohlásil asistent trenéra Petr Czudek.

Stav palubovky zaskočil i hráče. "Když víme, co všechno po nás chtěla FIBA v Pardubicích, jako že se nesmí v hale stát a podobně, tak jsme čekali trochu jinou úroveň. Balony si skáčou, kam chtějí, často ani neskáčou. Zní to tady jako v sokolovnách před dvaceti lety. Dýchá to tou historií, co se zde kdy odehrálo za zápasy, nicméně s moderní halou a palubovkou to moc společného nemá," prohlásil Pumprla o hale z 60. let.

"Jedna možnost je nedriblovat, ale to není reálné. Podmínky jsou však stejné pro oba týmy a není to nic, na čem by se nedalo hrát. Myslím, že v zápase na to zapomeneme. Hráli jsme i v horších halách, takže by to nemělo být překážkou," dodal.

"Když to FIBA povolí, můžeme protestovat, jak chceme, ale nemá to smysl. Je potřeba se na to adaptovat. Tím, že jsem si prošel v Česku spoustou hal, jsem připravený na různé kvality. Navíc moje hra ani není tak založená na driblinku, takže by to pro mě neměl být problém. Hluchá místa jsou kolem trojky, takže hráči na perimetru to budou mít určitě těžší než já," uvedl pivot Ondřej Balvín.

Na něj a Jana Veselého čeká klíčový úkol zastavit pivota Jusufa Nurkiče, který hraje v základní sestavě Portlandu v NBA. "Nemám s ním žádnou zkušenost, nikdy jsem proti němu nehrál, ale těším se. Je to kvalitní pivot z NBA a měl za sebou skvělou sezonu. Bude to zajímavé měření sil," řekl Balvín.

"Viděl jsem nějaká jeho videa nebo zprávy skautů z NBA. Je to robustní hráč, který rád hraje zády ke koši, umí vystřelit. Je to pohyblivější pivot, ale dominantní je hlavně svou hrou zády ke koši. Je to o tom, nenechat ho hrát jeho hru, zkusit ho vytlačit od koše, snažit se, aby se k míči vůbec nedostal. To je ale klasika na jakéhokoliv pivota tohoto typu," dodal Balvín.

Češi věří, že se na jejich výkonu neprojeví ani náročná cesta. Celý pátek strávili na letišti, protože jim kvůli zpoždění cestou do Vídně uletělo letadlo do Sarajeva. Podobně náročnou cestu zažili před jedinou porážkou v kvalifikaci na Islandu, tentokrát ale přiletěli do Bosny s denním předstihem.

"Spousta hráčů to už zažila, my z Nymburka víckrát. Nechci se na to vymlouvat, je to nepříjemné, ale realizační tým odvedl skvělou práci. Měli jsme zařízený salonek i hotel, kdo chtěl, takže to čekání zase tak hrozné nebylo," řekl nymburský pivot Martin Kříž.