Papír snese všechno, naštvala kouče hvězdná Američanka. Za Česko nenastoupí

před 2 hodinami

V konečné nominaci českých basketbalistek na mistrovství Evropy chybějí pivotka Kia Vaughnová z Fenerbahce i Alena Hanušová z USK Praha, která byla v kvalifikaci nejlepší střelkyní národního týmu. Obě hráčky mají zdravotní potíže.

Český tým tak na šampionát, jehož základní skupinu odehraje v Rize, odcestuje bez několika opor. Kvůli zraněním totiž nemohl trenér Štefan Svitek počítat s rozehrávačkou Petrou Záplatovou ani s nejlepší hráčkou finále španělské ligy Julií Reisingerovou.

"Jsou to velké ztráty. Bavíme se o třech hráčkách základní sestavy, které v kvalifikaci tým táhly," posteskl si Svitek. "Naše možnosti jsou velmi omezené, protože spektrum hráček v Čechách není tak široké, abychom ty ztráty mohli plnohodnotně nahradit," prohlásil.

Zatímco Hanušová si v přípravném utkání s Maďarskem obnovila zranění kolena, Vaughnová se k nelibosti trenéra do přípravy ani nezapojila. "Papír nebo e-mail snese všechno. Já jsem jí několikrát volal a ani jednou mi to nevzala. Pouze po agentce vzkázala, že má po sezoně zdravotní potíže. Ale kde je pravda, to už asi nezjistíme," zlobil se Svitek.

"Nám bylo nejprve sděleno, že měla úmrtí v rodině. Druhá verze byla, že doléčuje zranění ze sezony a že nepřijede," krčila rameny Kateřina Elhotová.

"Rodilý Čech se k tomu staví jinak, ona je přeci jen Američanka a nemá takové srdíčko jako my. Nijak se sem nehrnula, takže i když je to smutné, tak se to dalo předpokládat. Ale myslím, že nás to paradoxně může posílit a doženeme to bojovností," doplnila.

České basketbalistky nyní čekají dva poslední přípravné zápasy v Piešťanech proti Slovensku a Chorvatsku. Do mistrovství Evropy vstoupí příští týden ve čtvrtek zápasem proti vicemistryním z Francie a ve skupině je čekají ještě Švédsko a Černá Hora.

Do čtvrtfinále, které už by se hrálo v Srbsku, postoupí pouze vítěz skupiny, druhý a třetí tým čeká osmifinále. "Rádi bychom postoupili ze skupiny a všechno ostatní je pro nás plus," uvedl Svitek.

Turnaj je současně kvalifikací na olympijské hry, kam postoupí prvních šest nejlepších týmů. "Šesté místo je podle mě pro nás reálné. A pro mě osobně je to obrovská motivace, podívat se ještě na nějaké na olympijské hry, protože netuším, co tělo vydrží a jak ještě budu dlouho hrát," uvedla Elhotová, která už si zahrála na OH v letech 2008 a 2012.

Nominace českých basketbalistek na mistrovství Evropy:

Beáta Adamcová (Žabiny Brno), Lenka Bartáková (KP Brno), Renáta Březinová (Toruň/Pol.), Karolína Elhotová, Kateřina Elhotová, Tereza Vyoralová (všechny USK Praha), Romana Hejdová (Landes/Fr.), Tereza Krakovičová (Nymburk), Renata Pudláková (Keltern/Něm.), Kamila Štěpánová (Bretaň/Fr.), Klára Vojtíková (Hradec Králové), Veronika Voráčková (Syracuse/USA).