Ostatní sporty

Češky šokují MS v beachvolejbale. Náhradní pár smetl světové čtyřky a je v osmifinále

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Beachvolejbalistky Kylie Neuschaeferová s Martinou Maixnerovou porazily na mistrovství světa v Adelaide nasazené čtyřky Terese Cannonovou a Megan Kraftovou z USA 21:12, 21:14 a senzačně postoupily do osmifinále.
Kylie Neuschaeferová (vlevo) a Martina Maixnerová
Kylie Neuschaeferová (vlevo) a Martina Maixnerová | Foto: Profimedia

Marie-Sára Štochlová s Markétou Svozilovou prohrály v prvním kole play off s Němkami Sandrou Ittlingerovou a Annou-Lenou Grüneovou 21:16, 18:21, 11:15 a na australském písku obsadily dělené 17. místo.

Neuschaeferová s Maixnerovou, které do hlavní soutěže pronikly na poslední chvíli z pozice náhradnic, v prvním setu na kurtu od začátku dominovaly. Do druhé sady vstoupily lépe favorizované Američanky, ale české dvojky ještě do technického time-outu vyrovnaly a závěr zvládly lépe.

Neuschaeferová přispěla k nečekané výhře pěti bloky, Maixnerová přidala sedm es, kterých Češky zaznamenaly celkem deset. Mezi nejlepších 16 týmů už v úterý postoupili obhájci titulu Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem.

 
