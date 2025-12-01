Češky slaví na mistrovství světa postup, dál ale nemají žádný bod

Svěřenkyně trenérů Daniela Čurdy a Tomáše Hlavatého měly přímý souboj o postup od úvodu pod kontrolou a rozhodly už v prvním poločase, který vyhrály 21:10.
Český tým se v závěru dokázal dostat přes 40 gólů a připsal si jedno z nejvyšších vítězství v historii. Více branek dal jen v roce 2003 při výhře 46:16 nad Uruguayí. Češky zároveň zvítězily po sérii sedmi porážek.
Nejlepší střelkyně duelu Charlotte Cholevová se ve Stuttgartu blýskla 11 brankami.
Český tým si po úvodních porážkách s favorizovanými Švédskem a Brazílií připsal první výhru na turnaji a do další části postoupil ze třetího místa.
V jedné ze čtyř šestičlenných osmifinálových skupin se od středy do neděle v Dortmundu utká s olympijskými vítězkami Norkami, Angolou a Jižní Koreou, přesný program zápasů zatím není znám.
Do čtvrtfinále projdou první dva celky, národní výběr si z úvodní fáze nepřenesl žádný bod.
Národní tým se účastní světového šampionátu potřetí za sebou. Předloni ještě pod vedením norského trenéra Benta Dahla osmým místem vyrovnal maximum od rozdělení federace. Letošní mistrovství hostí Německo a Nizozemsko.
Mistrovství světa házenkářek, utkání skupiny G ve Stuttgartu:
Česko - Kuba 44:21 (21:10)
Sestava a branky Česka: Novotná, Wizurová - Kordovská 2, Pejšová, Šustáčková, Desortová 5, J. Franková, Smetková 1, A. Franková 7, Vávrová 2, Holečková 3, Zachová 4, Kafka Malá 5, K. Kubálková 3, Jestříbková 1, Cholevová 11.
Nejvíce branek Kuby: Tellezová a Toledová po 6. Rozhodčí: Mikelič, Paradina (oba Chorv.). Sedmimetrové hody: 4/4 - 3/1. Vyloučení: 4:5. Diváci: 2908.