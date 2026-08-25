Efektivní Češky si na ME zajistily osmifinále. Zdolaly i „skvělou“ Ukrajinu

České volejbalistky si na mistrovství Evropy v Brně zajistily postup do osmifinále. Po vítězství 3:1 nad Ukrajinou si připsaly do tabulky skupiny B třetí tříbodovou výhru a už nemohou skončit mimo postupovou čtveřici.
K vítězství 25:17, 21:25, 25:19 a 25:21 pomohla Česku 21 body univerzálka Monika Brancuská. Domácí hráčky navíc skvěle bránily nad sítí, zaznamenaly 16 bodových bloků.
České volejbalistky do důležitého zápasu vlétly ve velkém stylu. Při servisu Pavly Šmídové výborně bránily ukrajinské útoky a samy z protiakcí skórovaly. Rychle odskočily. Ukrajinky se sice postupně rozehrály a poměrně spolehlivě uhrávaly body po svém příjmu, ale Češky zůstaly trpělivé, nenechaly si náskok vzít a ve druhé polovině setu měly další silnou pasáž, kdy se Ukrajinky jen těžko prosazovaly přes jejich bloky. Díky tomu odskočily na 22:13 a zbytek setu si pohlídaly.
Ve druhé sadě Ukrajinky přitlačily na servisu a samy výborně přijímaly, takže se kombinacemi dostávaly do rozhozené domácí obrany. Naopak Češky se v útoku tolik neprosazovaly a prohrávaly 8:12. Pak sice další sérií výborných bloků srovnaly na 12:12 a dostaly se i do vedení 15:14, jenže pak přišla další zaváhání a inkasovaly pět bodů za sebou. V koncovce se ještě přiblížily na 19:21, ale víc jim Ukrajinky nedovolily.
"Ve druhém setu jsme to nebyli my. Nechali jsme se pětkrát zablokovat, udělali jsme tři chyby v útoku. To je příliš na zápas takhle vysoké úrovně," uvedl trenér Jannis Athanasopulos. Hlavní problém viděl v nahrávce z pole po nepřesných příjmech, která nebyla dostatečně dotažená k síti.
Do třetí sady vstoupily Češky lépe, když odskočily na 5:2. Ukrajinky ale nadále kladly velký odpor, byly razantnější. Naopak česká hra chvílemi postrádala přesnost, ale i z těžkých pozic dokázaly domácí hráčky útočit. Soupeřky na třináctém bodu vyrovnaly, ale Češky pokračovaly v bojovném výkonu a dva úspěšné jednobloky Ely Koulisiani a Heleny Grozer odstartovaly rozhodující trhák, který i díky zaváháním Ukrajinek pokračoval do stavu 21:15. Závěr nebyl ani z české strany bez chyb, ale poslední slovo v setu měla dvakrát v útoku Brancuská.
Upracovaný, ale efektivní volejbal předváděl český tým i ve čtvrté sadě. Do výraznějšího vedení se proti houževnatým Ukrajinkám, které ale občas pomohly lacinější chybou, dostaly Češky až na 18:14. Další bodovou sérii zaznamenaly při servisu specialistky na tuto činnost Báry Rejmanové, kdy v koncovce odskočily do pohodlného vedení 22:15. Sedmibodový polštář se jim hodil, protože pak přišla série chyb a Ukrajinky snížily na 22:20. To ale bylo z jejich strany vše, duel ukončila úspěšným útokem kapitánka Michaela Mlejnková.
Ukrajinské volejbalistky podle řeckého kouče v českých službách potvrdily svou kvalitu.
"Zápas byl takový, jaký jsme čekali. Ukrajina měla poslední šanci. Kdyby vyhrála, tak si udržela šanci na postup. Byl to opravdu těžký zápas, protože Ukrajina je skvělý tým," složil soupeřkám poklonu.
Své svěřenkyně pochválil za trpělivost a pozitivní energii, se kterou odehrály třetí a čtvrtý set. "Myslím, že jsme si zasloužili vyhrát," poznamenal. Tříbodový zisk je důležitý nejen z hlediska vývoje tohoto turnaje. "Jsme velmi šťastní, protože tyhle zápasy přinášejí také hodně bodů do světového žebříčku," doplnil kouč.
Ve čtvrtek budou české reprezentantky s Bulharskem hrát o co nejlepší pozici do play off. Trenér považuje za důležité, aby se hráčky oprostily od vedlejších vlivů spojených s ME na domácí půdě a koncentrovaly se na každý den zvlášť. "Zítra máme trénink a pak Bulharsko. Nemůžeme se dívat dopředu, na jakém místě skončíme nebo takové věci," zdůraznil Athanasopulos.
Pokud Řekyně nebudou ve středu bodovat proti dosud suverénnímu Srbsku, nehrozí Češkám čtvrtá příčka.
Temný výhled pro Pastrňáka. Bostonu se vymstí nynější strategie, soudí analytici
Po katastrofální předminulé sezoně se hokejový Boston zmátořil, letos na jaře už hrál play off. Vedení nyní doufá v pokračující vzestup a nakonec útok na Stanley Cup. Analytici ale tradičnímu klubu předvídají tvrdou srážku s realitou.
Zmizely celé vesnice. Počet obětí bleskových povodní v Tibetu a Nepálu rychle roste
Čína po středeční povodni v Tibetu na hranici s Nepálem pohřešuje podle nové bilance 558 lidí, další tři pak eviduje jako mrtvé. Ve čtvrtek o tom informovala Reuters s odkazem na CNN. Nepál jako počet mrtvých lidí nově udává 162, pohřešuje dalších nejméně 823 lidí a z toho 579 jsou zahraniční a nepálští turisté. Celkový počet pohřešovaných je téměř 1400.
Česká fantazie! Muchová a Menšík mají grandslamový titul, vyhráli mix na US Open
Čeští tenisté Jakub Menšík a Karolína Muchová vyhráli smíšenou čtyřhru na US Open a získali premiérový grandslamový titul.
ŽIVĚ Žena a dítě zemřely po ruském útoku na Černihiv. Ukrajina zaútočila na sklad Wildberries
Nejméně dva lidé přišli o život při ruském útoku na Černihiv na severu Ukrajiny, oznámily ve středu místní úřady. O dvou obětech útoku ukrajinského dronu informoval gubernátor ruské Lipecké oblasti. Ukrajinské drony znovu napadly a zapálily sklad největšího ruského internetového prodejce Wildberries v Tambovské oblasti. Útok potvrdila společnost.
Tohle si na velkofilm nehraje. I proto je Osamělý vlk tak uvěřitelný
Pouhých deset natáčecích dnů stačilo týmu kolem mladého režiséra Ondřeje Veverky a kameramana Kryštofa Tichého k tomu, aby vytvořili snímek o československém druhoválečném stíhači Josefu Františkovi. Autoři si vymysleli vlastní cestu k filmovému dokumentu, která funguje překvapivě dobře.