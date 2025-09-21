Ostatní sporty

Český biatlon smutní. Člen týmu reprezentace zemřel ve věku 19 let

před 1 hodinou
Český biatlonový svaz informoval na svých webových stránkách o úmrtí devatenáctiletého Jana Vaňhy, který byl členem servisního týmu reprezentace. Zároveň snil o tom, že se stane trenérem.
Jan Vaňha
Jan Vaňha | Foto: Český biatlon

"Tohle se nám nepíše lehce. V pouhých 19 letech tragicky zahynul člen naší biatlonové rodiny Jan Vaňha," uvedl svaz.

Přesné datum ani příčina úmrtí bývalého závodníka, který po skončení kariéry pomáhal s tréninkem mladých nadějí a zajímal se o přípravu lyží, uvedeny nebyly.

"Podílel se na organizaci novoměstských závodů. Během mistrovství světa patřil k těm, kteří trávili celé noci ve Vysočina Areně, aby se vůbec mohlo závodit," stojí dále ve smutném textu.

"Na domácích závodech měl na starosti společnou mázu a nedávno se stal členem servisního týmu české reprezentace. Na Masarykově univerzitě v Brně měl nastoupit ke studiu trenérství," pokračoval svaz.

"Za celý Český biatlon vyjadřujeme upřímnou soustrast rodině a blízkým," doplnil.

 
