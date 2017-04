před 1 hodinou

Projekt česko-slovenské házenkářské extraligy padl. České kluby o něj neměly zájem.

Praha/Bratislava - Společná česko-slovenská extraliga házenkářů se hrát nebude. Měla začít letos na podzim, ale většina českých klubů se do soutěže odmítla přihlásit. Oba národní svazy nyní definitivně projekt ČSE zastavily.

"Do příprav soutěže jsme investovali mnoho času s vidinou toho, že pomůže postupně zvýšit úroveň české házené. Naprostá většina tuzemských extraligových týmů se však odmítla do tohoto projektu zapojit," konstatoval v prohlášení prezident Českého svazu házené Radek Bendl.

Soutěž se měla hrát za účasti deseti českých a šesti slovenských celků. Do uzávěrky 31. ledna ale poslalo přihlášku do soutěže jen Zubří. Přihlásila se i pražská Dukla, avšak s podmínkou, že do soutěže vstoupí minimálně šest extraligových klubů. Rozhovory o společné extralize trvaly přibližně rok, obě strany už dojednaly i generálního partnera. Vedení házené věřilo, že mužská federální liga přiláká fanoušky a přinese peníze, po vypršení několik termínů ale z projektu sešlo.

"Rozhodnutí, zda hrát, či nehrát ČSE, se skládá z několika rovin zahrnující oblasti komunikace, partnerství a důvěry, rozhodně to není jen otázka financí. Za všechny extraligové kluby mohu prohlásit, že ČSE byla důležitá," uvedl sportovní ředitel házenkářů Lovosic Vojtěch Srba.

"Ale je potřeba se na to dívat ze širšího hlediska, extraligové týmy jsou jen vrcholem pyramidy v našich oddílech. My se musíme postarat o chod všech složek a naší primární snahou je a vždy bude neohrozit chod celého oddílu," vysvětlil, proč kluby rezignovaly na závazné a souhlasné vyjádření ohledně spuštění projektu.

České kluby zkritizoval prezident slovenského svazu Jaroslav Holeša a jejich postoj označil za arogantní a nekorektní. "Za Slovenský svaz musím vyjádřit velkou lítost, že se tento projekt nepodařilo rozběhnout. Na druhé straně je dobré poznat partnera před tím, než se s ním vydáte na dlouhou společnou cestu," uvedl šéf slovenské házené.

Federální liga se měla obnovit po 12 letech. Předchozí společná soutěž zanikla po pětileté existenci v roce 2005, protože marketingově neuspěla. V ženské kategorii se od roku 2002 hraje společná česko-slovenská interliga.

"Česko-slovenskou extraligu jsme vnímali jako jednu z cest, která pomůže házenou mediálně zatraktivnit a posunout směrem k vyšší kvalitě a lepším výsledkům i na mezinárodní úrovni," uvedl Bendl. Svaz se podle něj nyní zaměří na další projekty, jedním z nich by mělo být spolupořádání mistrovství Evropy v roce 2022, nebo 2024.

