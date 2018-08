Česko má světové královny. Hermannová se Slukovou jsou jedničkami žebříčku FIVB

před 2 hodinami

České plážové volejbalistky se triumfem ve Vídni dostaly do čela mezinárodního žebříčku.

Lausanne - Beachvolejbalistky Barbora Hermannová a Markéta Nausch Sluková se poprvé staly světovými jedničkami. Do čela žebříčku mezinárodní federace FIVB se dostaly po sobotním titulu na majoru Světového okruhu ve Vídni.

Hermannová s Nausch Slukovou mají na kontě 5440 bodů a v čele jsou před brazilskými dvojicemi. Druhé jsou Agatha a Duda (5160 b.) a třetí Maria Antonelliová s Carol (5120), které Češky porazily v semifinále v rakouské metropoli.

"Je to zvláštní pocit, protože v desítce a pětce se pohybujeme delší dobu a potom se jednoho krásného dne probudíme a jsme úplně na vrcholu! Je to zadostiučinění naší práce. Chceme si to užít, protože nevíme, jestli se nám to znovu povede. Je to opravdu moc hezký pocit," uvedla Nausch Sluková v nahrávce pro česká média.

"Když jsme se na vrcholu žebříčku objevily, tak mi poskočilo srdce radostí. Pro náš celý tým je to krásná odměna za to, že poctivě a tvrdě makáme," řekla Hermannová.

Svěřenkyně rakouského trenéra Simona Nausche letos mimo jiné ovládly čtyřhvězdičkový turnaj v Ostravě a na mistrovství Evropy skončily třetí. Do žebříčku FIVB se započítává osm nejlepších výsledků za 365 dnů.

"Je to historický moment a tak by se to v Česku mělo brát, i kdyby to bylo jen na týden. Teď ale víme, že to jde, a zkusíme se tam udržet nebo vrátit," řekl Nausch a dodal: "Být jedničkami je skvělé, ale můj pohled se nemění. Důležité je být mezi osmi nejlepšími páry světa, z kterých každý může kdykoli vyhrát turnaj."

V elitní dvacítce jsou ještě Michala Kvapilová s Kristýnou Hoidarovou Kolocovou. Se ziskem 3680 bodů jim patří šestnácté místo.