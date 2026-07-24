Česko má senzační mistryní světa. Kneblová šokovala favoritky suverénní jízdou

Kanoistka Tereza Kneblová se stala mistryní světa ve slalomu. V Oklahoma City vyhrála o 2,52 sekundy před Monicou Doriaovou z Andorry a má první medaili z velké seniorské akce. Na šampionátu se po čtvrtečním triumfu kajakáře Jakuba Krejčího postarala o druhé české zlato.
Kneblová do finále proklouzla z posledního dvanáctého místa, takže boj o medaile zahajovala.
Na její jízdu nakonec v závodě plném chyb žádná soupeřka nestačila. Třiadvacetiletou českou reprezentantku neporazila ani obhájkyně titulu Klaudia Zwoliňská z Polska, která získala bronz.
Druhá Češka ve finále Adriana Morenová doplatila na padesátisekundovou penalizaci na čtvrté brance a účast na mistrovství světa, kterou jí uvolněním svého místa umožnila Tereza Michalová, proměnila ve 12. pozici.
Mezi muži byl jednadvacetiletý kanoista Lukáš Kratochvíl bronzový.
Na šampionátu v dějišti příštích olympijských her ztratil 1,61 sekundy na vítězného Španěla Miquela Travého. Za stříbrným Britem Adamem Burgessem zaostal jen o 12 setin.
Kratochvíl jel finále excelentně, ztratil jen na přejezdu do čtrnácté branky. V cíli se zařadil na druhé místo za Travého a čekal, jak si povede zbývajících šest závodníků. Nakonec ho předstihl už jen Burgess.
„Celá jízda byla až na tu jednu chybičku dobrá. Když jsem dojel, byl jsem spokojený, i když jsem si myslel, že to (na medaili) stačit nebude. Stačilo to, takže jsem úplně nadšený,“ řekl České televizi.
Mladý český kanoista proměnil v cenný kov hned první start na seniorském šampionátu a navázal na úspěchy z mládežnických mistrovství světa a Evropy, kde mezi kanoisty posbíral šest medailí.
Stále platí, že z každého startu mezi kanoisty na mistrovství světa vytěžil medaili. „Myslel jsem si, že teď je hodně velká šance, že se to nepovede, ale povedlo se to, takže ten plamínek držím dál. První mistrovství světa a mám medaili, je to šílený,“ dodal Kratochvíl.
Cenný kov na MS vybojoval jako první český kanoista od zlata Václava Chaloupky v Bratislavě 2021.
Mistrovství světa ve vodním slalomu v Oklahoma City (USA):
Muži:
C1: 1. Travé (Šp.) 88,28 (0 trestných sekund), 2. Burgess (Brit.) -1,49 (0), 3. Kratochvíl -1,61 (0), ...v semifinále 25. Chaloupka, v kvalifikaci 39. Rohan (všichni ČR).
Ženy:
C1: 1. Kneblová (ČR) 100,52 (0), 2. Doriaová (And.) -2,52 (0), 3. Zwoliňská (Pol.) -2,69 (0), ...12. Morenová -53,19 (52), v kvalifikaci 33. M. Satková (obě ČR).
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