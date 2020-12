Česko má nejlepší florbalistku světa. Prestižní anketu vyhrála Krupnová

Časopis Innebandymagazinet vyhlásil v prestižní anketě nejlepší hráčkou světa za rok 2020 kapitánku švédského Pixba Elišku Krupnovou. "Je to skvělé, moc si toho vážím a popravdě jsem to nečekala. Byla jsem docela překvapená, když mi to dali vědět,“ reagovala česká reprezentantka.

Připravujeme podrobnosti.