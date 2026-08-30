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Sport

Česko má historické zlato. Šampion dojal svět vzpomínkou na zesnulou maminku

ČTK,Sport
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Matěj Lukeš je jako druhý český moderní pětibojař v historii mistrem světa v individuálním závodě. Na šampionátu v Číně potvrdil čtyřiadvacetiletý závodník pozici světové jedničky a vylepšil loňský bronz. Dnešním triumfem Lukeš napodobil vítězství Michala Sedleckého z roku 2002.

Matěj Lukeš, moderní pětibojař, sportovec, Mistrovství Evropy, Budapešť , 2024
Matěj Lukeš, moderní pětibojařFoto: Komorous Filip – ČTK / Komorous Filip
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V emotivním rozhovoru po závodě Lukeš věnoval titul svému otci. "Tohle je hlavně pro něj, protože on je pro mě největší hrdina. Je to ten opravdový mistr a jsem hrozně rád, že jsem mu tímhle udělal radost. Děkuju všem a taky je to pro mámu," pohlédl se slzami v očích k nebi na památku zesnulé matky.

Lukeš, jenž letos obsadil dvě druhá místa v závodech Světového poháru, se dnes ve městě Kuej-jang postupně posouval pořadím vzhůru. Po šermu byl v osmnáctičlenném finále čtrnáctý, po překážkovém běhu jedenáctý a čtvrtý nejlepší výkon v plavání ho posunul na šestou pozici.

Z ní vybíhal do závěrečného běhu kombinovaného se střelbou, v níž svůj výkon korunoval. Na poslední pátou střelbu dorazil společně s dvěma soupeři, ze střeleckého stavu už vybíhal první a ve zbývajících stovkách metrů náskok ještě zvýšil.

Ziskem 1586 bodů zvítězil Lukeš o pět bodů před Rusem Jegorem Gromadským, třetí byl Korejec So Čchang-wan.

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