České volejbalistky zahajují mezinárodní sezonu, řecký kouč pozval sedm novicek

Golden European League, kvalifikace na evropský šampionát a mistrovsví světa. To vše má letos před sebou český volejbalový tým žen. Nabitá mezinárodní sezona startuje po dvoutýdenním soustředění v Kutné Hoře, na jehož konci sehrál národní tým pod vedením řeckého kouče Giannise Athanasopoulose dva přípravné zápasy proti Slovinsku.

Ostrý start proběhl v plánu už ve středu 25. května, kdy se Češky v rámci prvního utkání Zlaté ligy střetly s Chorvatkami a zvládly ho skvěle - vyhrály hladce 3:0.

"Byť je dvoutýdenní příprava málo, jsem spokojený s tím, co holky předvedly a jakou vynaložily snahu," uvádí trenér Athanasopoulos. "Letošní sezona je opravdu dlouhá, naším hlavním cílem je kvalifikovat se na evropský šampionát. Také se chceme zaměřit na kvalitní přípravu hráček do 21 let a pozvat je na zápasy Golden European League, aby měly šanci nakouknout do áčka a zjistily, co je případně v dalších letech čeká," dodává.

Oproti minulé sezoně se v zápasech evropské soutěže představí sedm nových hráček. "Později se přidají další čtyři z U21, takže máme letos mnoho novicek. Zároveň je to i velká výzva pro starší hráčky, aby převzaly zodpovědnost a byly schopné tým vést," doplňuje kouč.

"Myslím si, že jsme si s holkama sedly - přece jen se s většinou známe a nové tváře určitě rychle zapadly. Nálada je bojovná a veselá, těšíme se na blížící se ostré zápasy," říká zástupkyně kapitánky Kateřina Valková. "Sezona má tři části, v každé z nich chceme dosáhnout určitého cíle. V GELu bychom se rády popraly o postup do Final Four, dále se chceme kvalifikovat na mistrovství Evropy a v rámci světového šampionátu postoupit ze skupiny."

Dvoutýdenní reprezentační sraz zahrnoval i týmové focení a natáčení imageového spotu propagující volejbal v rámci projektu Národní sportovní agentury podporující ženské kolektivní sporty. "Určitě to bylo příjemné rozptýlení v tréninkové rutině a už se moc těšíme na výsledek," usmívá se Valková.

Volejbalistky startují sezonu zápasem Golden European League 25. května v Chorvatsku, dva zápasy zamíří i na českou palubovku. Národní výběr se nejprve představí 4. června v Karlových Varech v zápase se Slovenskem, druhý zápas s Chorvatskem sehraje 11. červa ve Zlíně.