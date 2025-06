Blázniví Brazilci vyprovokovali české volejbalistky k životnímu výkonu

České volejbalistky v Lize národů šokovaly výhrou 3:2 nad USA. Se stříbrným týmem z loňských olympijských her v Paříži prohrávaly po setech 23:25 a 20:25 už 0:2, ale další dvě sady získaly v poměru 25:17 a 25:20 a vynutily si tie-break. Zkrácenou hru, která se standardně hraje do 15 bodů, po dlouhé sérii mečbolů vyhrály 27:25.

Po úvodní porážce 0:3 s Brazílií si tým řeckého kouče Jannise Athanasopulose připsal do tabulky Ligy národů první dva body.

Češky zlomily negativní bilanci se zámořským celkem, s nímž v předchozích třech vzájemných zápasech v samostatné historii neuhrály ani set. Tentokrát se postaraly o překvapení díky bojovnému kolektivnímu výkonu.

Nejproduktivnější hráčkou zápasu byla s 23 body univerzálka Monika Brancuská, které skvěle sekundovaly smečařky Michaela Mlejnková (22) a Magdalena Bukovská (21).

V prvních dvou sadách měly české volejbalistky proti vysoké americké obraně problémy se složením míče. Pak zvýšily agresivitu v útoku a obraz hry se změnil.

"Jsem šťastný, že se hráčky nikdy nevzdaly. Ani za stavu 0:2 na sety, ani při skóre 8:11 v tie-breaku. Bojovaly až do posledního bodu. Byl to skvělý zápas. Sice ne pro kouče a jejich srdce, ale pro diváky to byla parádní podívaná," uvedl v tiskové zprávě svazu trenér Athanasopulos.

Poděkoval brazilským fanouškům. "Podporovali nás jako šílení a pomohli nám překonat všechny potíže. Bylo to opravdu neuvěřitelné, že všichni fandili nám," popsal atmosféru v hale s více než třemi tisíci diváků.

"Cítila jsem se jako doma a byla to skvělá atmosféra, kterou jsme si všechny moc užily. Řekla bych, že jsme ukázaly týmového ducha, že se nevzdáváme. Jsem moc pyšná na náš tým. V tie-breaku šlo o každý balon, možná jsme udělaly nějaké chyby, ale nevzdávaly jsme se, bojovaly a prostě jsme ukázaly, že i přes chyby to dokážeme otočit," uvedla kapitánka Mlejnková.

S velkým elánem naskočila do zápasu dvaadvacetiletá Bukovská, která ve druhém setu vystřídala zkušenější smečařku Helenu Grozer.

"Když jsem vstupovala na hřiště, tak jsem možná byla trošičku nervózní. Je to velký zápas a já jsem na Lize národů poprvé, stejně jako ostatní holky. Poprvé hraju takto obrovský zápas, takže na začátku nervozita byla. Ale jakmile se zápas rozehraje, tak všechno opadá," uvedla smečařka, která měla úspěšnost v útoku téměř 42 procent.

V tie-breaku favoritky z USA vedly 11:8, české volejbalistky pak otočily na 14:12, ale dva mečboly neproměnily. V dramatické koncovce pak odvrátily deset mečbolů USA, než se při svém čtvrtém radovaly z výhry.

"Dostaly jsme se ze dna úplně na vrchol, takže gratuluju holkám a celému týmu, že jsme to zvládly neskutečně. Po zápase jsme na palubovce tančily s místním komentátorem jako na moravských hodech a užívaly si to," rozplývala se Bukovská.

Na velké oslavy nemají české reprezentantky čas. Další zápas úvodního turnaje Ligy národů v Riu de Janeiro je čeká už dnes od 22:00 SELČ s Koreou.

Utkání Ligy národů volejbalistek v Riu de Janeiro:

Česko - USA 3:2 (-23, -20, 17, 20, 25)

Rozhodčí: Ivanov (Bulh.), Simonovic (Švýc.). Čas: 134 min. Diváci: 3311.

Sestava a body Česka: Valková 3, Grozer 4, Koulisiani 8, Brancuská 23, Mlejnková 22, Jehlářová 14, libero Digrinová - Bukovská 21, Grabovská, Kneiflová, Svobodová, Dítě. Trenér: Athanasopulos.

Nejvíce bodů USA: Franklinová 20, Igiedeová 18, McCageová a Egglestonová po 11.