Největší úspěch českých šipek. Sedláček vyhrál světový turnaj, soupeř prskal vzteky

Karel Sedláček se vítězstvím na turnaji Players Championship v nizozemském Hertogenboschi postaral o historický úspěch českých šipek. Vůbec jako první Čech došel do finále podniku tohoto významu a v něm zdolal Angličana Scotta Williamse 8:7.
47letý Sedláček se mezi šipkařské profesionály probil jako první Čech v roce 2020 a teď oslavuje také první velký triumf na světové scéně.
Na třicátém letošním turnaji Players Championship, což je mimo největší televizní podniky pravidelná série profesionálního okruhu šipkařů PDC, porazil postupně všech sedm soupeřů.
V prvních třech kolech ztratil 54. hráč světového žebříčku jen dva legy a Australanovi Damonu Hetovi se pomstil za nedávnou porážku na Czech Darts Open v Praze.
V osmifinále Sedláček vyřadil Angličana Nathana Aspinalla 6:3, ve čtvrtfinále po obratu jeho krajana Chrise Dobeyho 6:5 a v semifinále Nizozemce Nielse Zonnevelda 7:2.
Na finále si rodák z Červeného Kostelce schoval největší drama.
Proti Williamsovi v zápase na osm vítězných legů nejprve prohrával 2:4, ale třemi získanými legy v řadě utkání otočil.
Později za stavu 7:5 podával Sedláček na vítězství, jenže nevyužil pět šipek na ukončení duelu a Angličan se vrátil do hry.
Rozhodovalo se až v posledním možném patnáctém legu, v němž se Čech s výhodou servisu dostal na zavírání jako první a osmou „match dart“ už dokázal proměnit.
Naopak Williams se na sebe hodně zlobil, neboť se o možnost zavřít finále připravil lacinou chybou v předposledním hodu, kdy místo singlové dvacítky trefil sousední pětku.
Další šanci už Angličan nedostal a po chladnějším podání ruky se Sedláčkem a rozhodčím zlostně mrštil svými šipkami směrem ke stolku. Na sociální síti X sklidil za své chování kritické reakce.
Nejlepším kariérním výsledkem Sedláčka na turnajích Players Championship byly dosud tři semifinálové účasti.
V Hertogenboschi postoupil poprvé do finále a rovnou slaví celkový triumf, ohodnocený prize money ve výši 15 tisíc liber (přibližně 426 tisíc korun).
Zároveň stvrdil svou účast na Players Championship Finals, listopadový turnaj kategorie major bude vyvrcholením celé série 32 podniků.
„Je to šílené, ani nevím, co mám říct. Tohle je největší okamžik mé kariéry,“ uvedl Sedláček v rozhovoru po finále. „Na takový pocit jsem čekal asi víc než deset let. Vyhrál jsem turnaj na Pro Tour, asi začnu brečet,“ přidal ve vzkazu pro televizi Nova.
„Vítězství českého hráče na rankingovém turnaji PDC bylo jedním z cílů, které jsem v roce 2017 měl na svém seznamu, když jsem domlouval první PDC exhibici ve východní Evropě,“ řekl ČTK Pavel Korda, šipkařský komentátor, promotér a hlavní pořadatel turnaje PDC v Praze.
„Pro celé české šipky je to neskutečný úspěch a také důkaz, že to u nás jde správným směrem. Bude to velké povzbuzení pro všechny české hráče, protože Kája dnes dokázal, že i z našich podmínek se dá dostat do světové špičky,“ dodal.
V Hertogenboschi hrál i druhý český držitel profesionální karty PDC Adam Gawlas, který vypadl ve třetím kole s domácím Jermainem Wattimenou.
Ve startovním poli 128 hráčů chyběl mistr světa a nejlepší šipkař současnosti Luke Littler.
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