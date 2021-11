Florbalistky porazily Polsko, do čtvrtfinále MS půjdou z prvního místa

České florbalistky zvítězily ve druhém vystoupení na mistrovství světa ve švédské Uppsale nad Polskem 6:2 a zajistily si první místo v základní skupině A i postup do čtvrtfinále. V úterý čeká tým kouče Saschy Rhynera od 13:00 duel s Lotyšskem. Do play off vstoupí v pátek od 16:00 s vítězem duelu předkola mezi Německem a Dánskem.

"Z našeho pohledu to nebyl úplně povedený zápas. Byli jsme lehce ve stresu a chyběla nám v některých chvílích trpělivost. Měli jsme víc šancí a kdyby se nám je povedlo proměnit, tak jsme mohli hrát ve větším klidu. Pozitivní však je, že jsme Polkám nedovolily příliš gólových šancí a nepouštěli je do brejků, což byl jeden z cílů," řekl Rhyner.

"Musíme si počkat na to, jak se vyvine situace směrem ke čtvrtfinále a semifinále. Ale dali jsme si za cíl vyhrát skupinu. Je dobré, že jsme to zvládli již ve druhém zápase a můžeme proti Lotyšsku hrát víc v klidu," dodal švýcarský kouč českého týmu.

Polky, které prohrály všech osm dosavadních vzájemných zápasů, dokázaly v úvodu odolávat tlaku favoritek. První velkou šanci měla až v 8. minutě Magdaléna Plášková, ale brankářka Karina Trojanová zasáhla. Potom minula Karolína Suchá a až v čase 11:57 se Češky poprvé radovaly.

Bezprostředně tomu předcházela největší možnost Polek, kdy Hanna Samsonová zblízka nezamířila přesně. Z protiútoku našla Eliška Chudá Michaelu Kubečkovou, která už měla přesnou mušku a ve svém sedmém duelu na MS oslavila premiérový gól. Hned za 21 sekund zvýšila kapitánka Eliška Krupnová, jež bekhendem šikovně přelobovala Trojanovou a ve 32. duelu na světový šampionátech vstřelila svou jubilejní 20. branku.

Polky ale nadále pozorně bránily a nedovolily Rhynerovu týmu odskočit do většího rozdíly. Samy také hrozily, šanci Patrycji Hliwaové ještě v brance na MS debutující Lenka Remešová kryla, ale ve 29. minutě už ji překonala Zuzanna Krzywaková. Bývalá hráčka Vítkovic navíc v čase 34:27 při vyloučení Kamily Paloncyová také vyrovnala.

Rhynerovu výběru vrátila vedení 54 sekund před druhou přestávkou po ideální přihrávce Martiny Řepkové Michaele Mlejnková. Po 128 sekundách závěrečné části zvýšila Plášková na 4:2 a ve 47. minutě přidala další pojistku Denisa Kotzurová. Minutu a půl před koncem ještě dovršila výsledek ve vlastním oslabení druhou brankou v utkání Mlejnková.

"Myslím, že jsme do zápasu nevstoupily úplně tak, jak bychom chtěly. Představovaly jsme si, že budeme lepší na balonku, budeme se dostávat víc do šancí a proměňovat je. Ale je to výhra a to se počítá. Jsem strašně ráda, že jsem dostala šanci a mohla jsem chytat. Jsem ráda za dva body," řekla Remešová, jež si připsala osm úspěšných zákroků.

"Tyhle zápasy jsou vždycky nejhorší, když tam nejde skoro žádná střela. Myslím, že každý gólman by to potvrdil, že je lepší mít třicet zákroků, než když jdou tři střely za třetinu. Není to úplně jednoduché, ale jsem ráda, že jsme to zvládly," dodala brankářka švédského Täby.

Mistrovství světa florbalistek v Uppsale (Švédsko):

Skupina A:

ČR - Polsko 6:2 (2:0, 1:2, 3:0)

Branky a nahrávky: 12. Kubečková (Chudá), 13. Krupnová (Ratajová), 40. Mlejnková (Řepková), 43. Plášková (Trojánková), 47. Kotzurová (Plášková), 59. Mlejnková (Řepková) - 29. Z. Krzywaková (J. Krzywaková), 35. Z. Krzywaková (Helmanová). Rozhodčí: Andersson, Eliasson (oba Švéd.). Vyloučení: 2:2. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 105.

Sestava ČR: Remešová - Beránková, Jiráková, Koníčková, Šupáková, Havlíčková, Keprtová, Paloncyová - Ratajová, Krupnová, Plášková - Mlejnková, Suchá, Řepková - Chudá, Kubečková, Kotzurová - Trojánková. Trenéři: Sascha Rhyner a Jakub Robenek.

Švýcarsko - Lotyšsko 13:0 (4:0, 3:0, 6:0)

Branky: 50., 53. a 57. Martiová, 3. z tr. střílení a 43. Rüttimannová, 9. a 28. Wikiová, 15. Gredigová, 19. Spichigerová, 31. Hanimannová, 36. Suterová, 42. Gerigová, 42. Wyssová.

Tabulka:

1. ČR 2 2 0 0 11:4 4 2. Švýcarsko 2 1 0 1 15:5 2 3. Polsko 2 1 0 1 8:10 2 4. Lotyšsko 2 0 0 2 4:19 0

Skupina B:

Slovensko - Německo 6:0 (3:0, 3:0, 0:0)

Branky: 2. Grossová, 16. Pudišová, 20. M. Šponiarová, 25. Chupéková, 26. P. Hudáková, 26. Červená.

Tabulka:

1. Švédsko 2 2 0 0 42:3 4 2. Finsko 2 2 0 0 22:2 4 3. Slovensko 3 1 0 2 11:29 2 4. Německo 3 0 0 3 0:41 0

Skupina C:

USA - Itálie 16:0 (7:0, 4:0, 5:0), Dánsko - Thajsko 9:1 (3:1, 3:0, 3:0).

Tabulka:

1. Dánsko 2 2 0 0 18:7 č 2. USA 2 1 0 1 22:9 2 3. Thajsko 2 1 0 1 6:11 2 4. Itálie 2 0 0 2 2:21 0

Skupina D:

Norsko - Singapur 4:2 (1:0, 0:0, 3:2).

Tabulka: